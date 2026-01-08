Как наземный робот ВСУ держал фронт 45 дней несмотря на расход снарядов и батарей, — BI (видео)

Бойцы Третьей штурмовой бригады использовали наземный роботизированный комплекс (НРК) для удержания рубежей, и платформа без участия человека отгоняла российских военных 45 дней подряд, рассказало медиа. Во время попыток наступления противника расходовались патроны, разряжался аккумулятор. Какую тактику придумали украинцы, чтобы поддерживать работу НРК и уберечь позиции?

Об использовании гусеничного НРК Droid TW 12.7, вооруженного пулеметом M2 Browning калибра .50, стало известно в декабре 2025 года, а представитель 3 ОШБр в январе 2026 года рассказал об этой миссии медиа Business Insider. Роботизированной платформой занималась рота NC-13. На 30-секундном видео бойцы показали, как робот движется по полю и стреляет по противнику. В разговоре с медиа объясняется, что основная концепция использования новейшей техники заключалась в том, чтобы на позициях не было людей, поскольку "роботы не кровоточат".

О тактике использования НРК Droid TW 12.7 рассказал командир NC-13 Николай "Макар" Зинкевич. По его словам, на позициях находился только робот, чтобы уберечь жизнь бойцов. Командир уточнил, что 45 дней — это дежурство на нескольких позициях в соответствии с запросом командования, чтобы остановить возможное продвижение противника.

Как наземный робот ВСУ работал в течение почти шести недель:

что два дня для НРК проводилось техническое обслуживание. Операторы находились в 4 км от линии боев, и именно они должны были обеспечить функционирование устройства;

продолжительность технического обслуживания — четыре часа. Впоследствии бойцы сократили это время до двух часов;

в течение 2-4 часов НРК перезаряжали и пополняли боеприпасы.

В статье также уточняется, что устройство имеет запас хода 15 миль (до 24 км) и может самостоятельно выбирать траекторию благодаря "искусственному интеллекту". Кроме того, Минобороны Украины допустило для применения НРК с гранатометами Mk-19 и AGL-53 40 мм. Зинкевич отметил, что направление роботизированных платформ развивается, и их будут использовать как для обороны, так и для штурмов. На портале BI добавили, что пока не могут точно подтвердить полезность платформы на поле боя.

"Насколько он может автономно перемещаться по полю боя и участвовать в бою, пока непонятно", — говорится в статье.

Наземные дроны ВСУ — детали

Droid TW 12.7 — наземный роботизированный комплекс, созданный компанией Devdroid. На портале разработчика указано, что это разведывательно-ударная платформа с турелью, которая стреляет калибром 12.7 мм и управляется дистанционно. Наведение на цель — ручное, донаведение с помощью AI. Дальность попадания — до 1 км, скорость 7 км/ч, радиус применения 5 км, запас хода 25 км, есть различные варианты радиосвязи (в том числе — через Starlink).

Наземные дроны ВСУ — как работает Droid TW 12.7

Отметим, в декабре 2024 года на портале "Милитарный" сообщили, что время изготовления платформы — 45 дней, ориентировочная цена Droid TW 12.7 — 26029 тыс. долл. (1,1-1,2 млн грн). В описании НРК на портале производителя не указано, есть ли какая-то защита от БпЛА, которые покрывают 15-километровую килзону на линии фронта.

Фокус писал о наземных роботизированных комплексах, которые начали появляться в ВСУ. Например, в декабре 2025 года на портале Defense Expess рассказали о том, когда в Украине могут появиться полноценные боевые роботы. При этом важное направление работы — улучшение систем управления через спутник и радиоканал.

Напоминаем, в октябре 2025 года медиа показали роботизированную платформу "Муравей-Mini", которая может тянуть 150 кг груза.