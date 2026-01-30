После дронов — наземные роботы: что делает ВСУ для открытия новой фазы войны и сохранения пехоты

Вооруженные силы Украины активно используют наземные роботизированные комплексы (НРК), первыми функциями которых являются логистика и эвакуация раненых. Новый этап развития технологий — платформы с крупнокалиберными пулеметами и другим штатным оружием, которое оказывает смертоносное и психологическое давление на россиян. Какие шаги предпринимают ВСУ и инженеры, чтобы защитить пехоту и проводить наступления без участия человека?

Наземные платформы могут доставить оружие и боекомплект на позиции, несмотря на плотный огонь ВС РФ, и это направление НРК стало привычным для украинской армии, говорится в статье медиа "Оборонка". Впрочем, есть модели, вооруженные пулеметами, которые успешно выполняют боевые миссии, выходя на патрулирование позиций или маскируясь в тайниках. Аналитики рассказали, какие достижения ударных НРК в ВСУ и в каком направлении работают конструкторы, чтобы превратить платформы из инструмента логистики и обороны в наступательное оружие.

НРК в ВСУ — пример отработки по МТ-ЛБ ВС РФ

30 января "Оборонка" опубликовала аналитический материал, в котором исследовали существующие модели НРК, тактику использования и новые направления технологий для войны.

НРК в ВСУ — детали

В статье отмечается, что НРК успешно освоили направления логистики, эвакуации, минирования, разведки. Впрочем, на сегодня главное — заменить роботизированными платформами пехоту, которой ВСУ хронически не хватает. Эта проблема пока не решена: на испытательных полигонах с боевыми миссиями справились 3 из 15 моделей от разных производителей. Между тем Минобороны Украины в 2024 году создало штатное расписание подразделений НРК, а в 2025 году — закупило 15 тыс. ед. этого вида военной техники, написало медиа.

"Главное желание фронта — заменить стрелка в окопе. Создать робота, способного воевать хотя бы примерно наравне с пехотой", — говорится в статье.

Какова тактика использования боевых НРК в ВСУ

Медив объяснили, что наземные боевые платформы используются на 2-3 линии, поскольку на 1 линии они слишком уязвимы для беспилотников и других средств поражения ВС РФ. Иногда для них обустраивают стационарные позиции, и тогда их тщательно маскируют. В других случаях роботы выезжают на выполнение задания из ангаров на определенном расстоянии от фронта.

Преимущество такого вида оружия на войне, которую ведет Украина против РФ, — возможность отработать по противнику тяжелым стрелковым оружием, которое в противном случае солдат нес бы на позиции в разобранном состоянии, рискуя жизнью. Если же есть НРК, то устанавливают гранатомет Mk19, который не нужно нести и собирать, — он уже готов к бою. При таких условиях робот оптимально использовать против малых штурмовых групп ВС РФ: НРК прячется на позициях столько времени, сколько нужно, а затем стреляет, если оператор замечает противника. Для фиксации цели используют компасы, гироскопы, GPS-антенны, датчики.

"Кроме эффективного поражения легкой техники, крупнокалиберный пулемет давит психологически", — рассказали "Оборонке" разработчик НРК и боевых модулей DevDroid Юрий Порицкий.

Какое оружие несут НРК и какие проблемы возникают

Аналитики рассказали, что на наземные платформы устанавливают оружие, которое есть в штатном расписании ВСУ, — это особое требование, на котором настаивали подразделения. К НРК прикрепляют крупнокалиберное оружие: Browning M2, пулемет 7,62 мм или ПКТ (пулемет Калашникова танковый). Также используют гранатометы Mk19 и АГС-17. Снаряжение прикрепляют на специальные кронштейны, есть электропуск, электромоторы и актуаторы. Предусмотрена система, которая поглощает отдачу. Ко всему, в некоторых случаях платформы получают программное обеспечение для лучшего нацеливания, которое считает баллистическую траекторию, учитывает ветер, дистанцию, скорость цели. Окончательное решение о выстреле принимает оператор, чтобы снизить вероятность френдли-фаера.

Проблемы, которые возникают у разработчиков боевых НРК, — это нестабильность связи (решают с помощью ИИ) и механические части, которые не выдерживают мощности выстрелов (выросли требования к качеству сборки, следят за техническим состоянием после каждой миссии).

"Боевые наземные работы уже работают на расстоянии 1-2 км от врага, поэтому критически важно контролировать "малое небо", — рассказали бойцы ВСУ.

Что делают ВС РФ в направлении НРК

В сети можно отыскать информацию о том, что делает российский генштаб в направлении НРК. В частности, в декабрьском отчете за 2025 год Минобороны РФ сообщило, что передало в армию 288 платформ для эвакуации. Кроме того, специальное подразделение в составе группировки "Запад" заявило, что выпускает до 10 НРК для дистанционного минирования. В январе "РИА Новости" показало роботизированные комплексы "Варан" и "Курьер", которые используются для логистики, эвакуации и других задач.

Отметим, ранее Фокус писал о примерах применения НРК в ВСУ. Например, в январе 2026 года бойцы 3 ОШБр рассказали, как роботизированная платформа 45 суток держала отрезок фронта, время от времени отъезжая для технического обслуживания, подзарядки и пополнения боекомплекта.

Напоминаем, осенью 2025 года руководитель подразделения роботизированных комплексов 2-го корпуса НГУ "Хартия" с позывным "Математик" рассказал, сколько лет может пройти, пока ВСУ получают боевые НРК, которые заменят пехоту на поле боя.