На YouTube есть скрытый способ пропустить спонсируемые сегменты: как это сделать

Общеизвестными преимуществами YouTube Premium является просмотр видео без рекламы, фоновое воспроизведением и загрузка оффлайн, однако не все знают о функции Jump Ahead.

Jump Ahead позволяет пропускать части видео, которые реже просматриваются. Функция доступна на мобильных устройствах, компьютерах и телевизорах, пишет Android Authority.

Сообщается, что YouTube определяет, какие части видео пользователи пропускают, и позволяет пользователям Premium сделать то же самое одним касанием. Обычно в эту категорию попадают рекламные вставки.

"Это идеально. И каждый раз, когда я использовала эту функцию в течение последних месяцев на своем телевизоре, я благодарила людей, которые ее придумали, разработчиков, которые ее внедрили, и менеджеров продуктов, которые ее одобрили", — отметила обозревательница технологий.

Всплывающее окно Jump Ahead не появляется на всех видео по умолчанию. Обычно оно не отображается для новых видео, видео с ограниченным количеством просмотров и на прямых трансляциях, поскольку там еще нет активности, которую YouTube мог бы проанализировать.

"По моему опыту, вероятность увидеть это окно гораздо выше, чем не увидеть. Если вы просматриваете видео через несколько часов после его выхода, у вас не должно возникнуть проблем", — утверждает эксперт портала.

