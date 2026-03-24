На YouTube є прихований спосіб пропустити спонсоровані сегменти: як це зробити

Загальновідомими перевагами YouTube Premium є перегляд відео без реклами, фонове відтворенням та завантаження офлайн, однак не всі знають про функцію Jump Ahead.

Jump Ahead дозволяє пропускати частини відео, які рідше переглядаються. Функція доступна на мобільних пристроях, комп’ютерах та телевізорах, пише Android Authority.

Повідомляється, що YouTube визначає, які частини відео користувачі пропускають, і дозволяє користувачам Premium зробити те саме одним дотиком. Зазвичай в цю категорію потрапляють рекламні вставки.

"Ви платитимете більше": користувачі YouTube обурені новим видом реклами у відео

"Це ідеально. І щоразу, коли я використовувала цю функцію протягом останніх місяців на своєму телевізорі, я дякувала людям, які її придумали, розробникам, які її впровадили, та менеджерам продуктів, які її схвалили", — зазначила оглядачка технологій.

Спливаюче вікно Jump Ahead не з’являється на всіх відео за замовчуванням. Зазвичай воно не відображається для нових відео, відео з обмеженою кількістю переглядів та на прямих трансляціях, оскільки там ще немає активності, яку YouTube міг би проаналізувати.

"З мого досвіду, ймовірність побачити це вікно набагато вища, ніж не побачити. Якщо ви переглядаєте відео через кілька годин після його виходу, у вас не повинно виникнути проблем", — стверджує експертка порталу.

Нагадаємо, компанія Google запускає 30-секундну рекламу без можливості пропуску для YouTube TV по всьому світу.

Фокус також повідомляв, що Google тестує оновлення для YouTube Shorts, серед яких два нові інструменти на базі ШІ.