Недорогая зарядная станция от проверенного бренда: почему в Украине рекомендуют эту модель

Выбирая резервный источник питания для базовых нужд, необязательно тратить тысячи долларов. На украинском рынке популярностью пользуется бюджетная портативная электростанция Bluetti AC50P.

Фокус собрал полезную информацию об этой модели: от технических спецификаций до реального опыта эксплуатации пользователями.

Особенности и характеристики

Bluetti AC50P — это портативная электростанция, рассчитанная на питание базового набора техники: роутеров, ноутбуков, освещения и небольших бытовых приборов. За все отвечает литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор емкостью 504 Вт·ч. Батареи этого типа славятся своей безопасностью и долговечностью — станция сохраняет 80% изначальной емкости даже после 3000 циклов заряда-разряда.

Номинальная мощность инвертора составляет 700 Вт (с чистой синусоидой), а пиковая способна достигать 1200 Вт. За безопасность работы отвечает интеллектуальная система управления батареями (BMS), защищающая аппарат от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева и глубокого разряда. Станция поддерживает функцию источника бесперебойного питания (ИБП/UPS), сквозную зарядку и удаленное управление через фирменное мобильное приложение. Зарядка устройства от бытовой сети занимает всего 1,5 часа (мощность зарядки до 600 Вт).

Интерфейсы и основные параметры:

Емкость батареи: 504 Вт·ч (LiFePO4).

504 Вт·ч (LiFePO4). Выходная мощность: 700 Вт (пиковая 1200 Вт).

700 Вт (пиковая 1200 Вт). Розетки переменного тока (230 В): 1 шт. (европейская).

1 шт. (европейская). Порты USB-C: 2 шт. (до 65 Вт, поддержка Power Delivery).

2 шт. (до 65 Вт, поддержка Power Delivery). Порты USB-A: 1 шт. (до 15 Вт).

1 шт. (до 15 Вт). Автомобильный прикуриватель: 1 шт. (12 В / 10 А).

1 шт. (12 В / 10 А). Беспроводная зарядка: поддержка стандарта Qi.

поддержка стандарта Qi. Габариты и вес: 280 x 200 x 220 мм, вес — 6,9 кг.

280 x 200 x 220 мм, вес — 6,9 кг. Рабочая температура: от -20 °C до +40 °C.

Зарядная станция Bluetti AC50P Фото: YouTube

Отзывы владельцев

Покупатели на украинских маркетплейсах подтверждают, что Bluetti AC50P отлично справляется со своими задачами в рамках заявленных характеристик. Владельцы чаще всего используют станцию для поддержания работы интернета (роутер + терминал), зарядки телефонов, питания освещения и стационарных компьютеров. Один из пользователей отметил, что десктопный ПК при среднем потреблении 100-130 Вт стабильно проработал от станции 4,5 часа. Станция также способна питать базовые холодильники без слишком высоких пусковых токов.

Покупатели хвалят компактные размеры, небольшой вес (7 кг), наличие удобного приложения на смартфон и очень быструю зарядку.

Нюансы, на которые обращают внимание в отзывах:

Мощности портов USB-C в 65 Вт может оказаться недостаточно для зарядки некоторых требовательных ноутбуков (в таких случаях приходится использовать комплектный блок питания ноутбука через розетку 220 В).

В некоторых случаях пользователи отмечают непрерывную работу вентилятора системы охлаждения при подключении нагрузки.

Станция может автоматически отключаться каждые 5 часов. Это не брак, а работа встроенного ECO-режима для экономии энергии, который легко отключается в настройках или приложении.

В целом устройство признано отличным решением для организации удаленной работы или досуга во время отключений света, если у вас нет необходимости подключать энергоемкую технику вроде чайников, бойлеров или мощных микроволновок.

Цена Bluetti AC50P в Украине составляет 15 999 грн.

