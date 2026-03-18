Бюджетная зарядная станция для самого главного: какую модель высоко оценили в Украине (фото)

Выбор доступного резервного источника питания остается приоритетной задачей. На украинском рынке высокую оценку получила модульная зарядная станция EcoFlow RIVER 3 Max номинальной мощностью 600 Вт.

Фокус собрал спецификации устройства и главное из отзывов владельцев с реальным опытом эксплуатации.

EcoFlow RIVER 3 Max представляет собой модульную систему. Она состоит из базовой станции RIVER 3 Plus и дополнительной батареи EB300. Суммарная емкость литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов составляет 572 Вт·ч. Производитель гарантирует ресурс свыше 3000 циклов заряда без потери стартовой емкости. Станция выдает 600 Вт с правильной синусоидой. Технология X-Boost позволяет подключать приборы с пусковой мощностью до 1200 Вт. Устройство работает в режиме источника бесперебойного питания (ИБП) и поддерживает удаленное управление через мобильное приложение по Wi-Fi и Bluetooth.

Ключевые параметры

Емкость: 572 Вт·ч (286 Вт·ч базовая + 286 Вт·ч дополнительная). Допускается расширение до 858 Вт·ч.

Выходы переменного тока: 3 розетки 220 В (Type F).

Выходы постоянного тока (база): 2 порта USB-A (до 12 Вт), 1 порт USB-C (до 100 Вт), автомобильная розетка (до 126 Вт).

Дополнительные порты: 1 разъем USB-C (до 140 Вт) на съемной батарее.

Скорость зарядки: от бытовой электросети — 60 минут, от солнечных панелей (до 220 Вт) — 1,5 часа, от автомобильного прикуривателя — 3 часа 18 минут.

Габариты и вес: основная станция — 234х231х147 мм (4,7 кг), дополнительный аккумулятор — 234х224х110 мм (3,5 кг). Общий вес — 8,2 кг.

Защита корпуса: стандарт IP54 (от брызг и пыли).

Зарядная станция EcoFlow RIVER 3 Max (вид спереди и сзади) Фото: EcoFlow

Отзывы владельцев

Пользователи подтверждают стабильную работу устройства с базовой бытовой техникой. Владельцы отмечают успешный запуск двухконтурных газовых котлов. При питании ноутбука батарея способна держать заряд до 10 часов, также удобно включать роутеры и прочие мелкие гаджеты.

Отмечают бесшумную работу системы охлаждения и надежное функционирование режима ИБП при внезапных отключениях электроэнергии. Заявленная быстрая зарядка от 0 до 100% за один час подтверждается на практике. Мобильное приложение работает без задержек. Особых минусов у станции обычно не находят. Модель признана оптимальным бюджетным решением для резервного питания основных домашних приборов.

Цена EcoFlow RIVER 3 Max в Украине начинается от 16 999 грн.

