Бюджетна зарядна станція для найголовнішого: яку модель високо оцінили в Україні (фото)

Вибір доступного резервного джерела живлення залишається пріоритетним завданням. На українському ринку високу оцінку отримала модульна зарядна станція EcoFlow RIVER 3 Max номінальною потужністю 600 Вт.

Фокус зібрав специфікації пристрою і головне з відгуків власників з реальним досвідом експлуатації.

EcoFlow RIVER 3 Max являє собою модульну систему. Вона складається з базової станції RIVER 3 Plus і додаткової батареї EB300. Сумарна ємність літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторів становить 572 Вт-год. Виробник гарантує ресурс понад 3000 циклів заряду без втрати стартової ємності. Станція видає 600 Вт із правильною синусоїдою. Технологія X-Boost дозволяє підключати прилади з пусковою потужністю до 1200 Вт. Пристрій працює в режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ) і підтримує віддалене керування через мобільний застосунок через Wi-Fi і Bluetooth.

Ключові параметри

Ємність: 572 Вт-год (286 Вт-год базова + 286 Вт-год додаткова). Допускається розширення до 858 Вт-год.

Виходи змінного струму: 3 розетки 220 В (Type F).

Виходи постійного струму (база): 2 порти USB-A (до 12 Вт), 1 порт USB-C (до 100 Вт), автомобільна розетка (до 126 Вт).

Додаткові порти: 1 роз'єм USB-C (до 140 Вт) на знімній батареї.

Швидкість зарядки: від побутової електромережі — 60 хвилин, від сонячних панелей (до 220 Вт) — 1,5 години, від автомобільного прикурювача — 3 години 18 хвилин.

Габарити і вага: основна станція — 234х231х147 мм (4,7 кг), додатковий акумулятор — 234х224х110 мм (3,5 кг). Загальна вага — 8,2 кг.

Захист корпусу: стандарт IP54 (від бризок і пилу).

Зарядна станція EcoFlow RIVER 3 Max (вигляд спереду і ззаду) Фото: EcoFlow

Відгуки власників

Користувачі підтверджують стабільну роботу пристрою з базовою побутовою технікою. Власники відзначають успішний запуск двоконтурних газових котлів. При живленні ноутбука батарея здатна тримати заряд до 10 годин, також зручно вмикати роутери та інші дрібні гаджети.

Відзначають безшумну роботу системи охолодження і надійне функціонування режиму ДБЖ при раптових відключеннях електроенергії. Заявлена швидка зарядка від 0 до 100% за одну годину підтверджується на практиці. Мобільний додаток працює без затримок. Особливих мінусів у станції зазвичай не знаходять. Модель визнано оптимальним бюджетним рішенням для резервного живлення основних домашніх приладів.

Ціна EcoFlow RIVER 3 Max в Україні починається від 16 999 грн.

