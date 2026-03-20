Мощная зарядная станция для дома: какая модель признана надежной и удобной в Украине (фото)

При выборе зарядной станции покупатели обращают внимание на соотношение мощности, емкости батареи и скорости зарядки. На украинском рынке высокой оценки удостоилась модель Anker Solix C800X мощностью 1200 Вт.

Фокус собрал детальные технические характеристики устройства, выделил его ключевые особенности и проанализировал отзывы владельцев.

Характеристики Anker Solix C800X

Станция базируется на долговечных литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторах емкостью 768 Вт·ч. Номинальная выходная мощность устройства составляет 1200 Вт. Технология SurgePad позволяет станции справляться с пиковыми нагрузками энергоемких приборов до 1600 Вт, выдавая чистую синусоиду.

Устройство поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки HyperFlash. От обычной розетки переменного тока (при мощности потребления 1100 Вт) станция полностью заряжается за 58 минут. Также предусмотрена зарядка от автомобильного прикуривателя и солнечных панелей (до 300 Вт). Аппарат может работать в режиме источника бесперебойного питания (ИБП) и поддерживает функцию сквозной зарядки.

Интерфейсы и размеры:

Розетки переменного тока (230 В): 3 шт. (европейского типа).

Порты USB-C: 2 шт. (один на 100 Вт, второй на 30 Вт с поддержкой Power Delivery).

Порты USB-A: 2 шт. (по 12 Вт).

Автомобильный прикуриватель: 1 шт. (120 Вт).

Габариты и вес: 37,1 x 20,5 x 25,3 см, вес — 10,9 кг.

Станция оснащена защитой от короткого замыкания, перепадов напряжения и чрезмерной разрядки. Контролировать работу устройства можно через фирменное мобильное приложение по Wi-Fi или Bluetooth.

Уникальной особенностью модели стала система кемпингового освещения. В верхней части корпуса спрятана телескопическая штанга (штатив) и два съемных магнитных LED-фонаря. Они имеют три режима освещения с регулируемой яркостью и могут использоваться как стационарно на станции, так и автономно.

Зарядная станция Anker Solix C800X Фото: Anker

Отзывы владельцев

Согласно обзорам украинским покупателей, станция полностью справляется с заявленными нагрузками. Пользователи успешно подключают к Anker Solix C800X холодильники, газовые котлы, телевизоры, микроволновые печи, фены (Dyson) и даже кондиционеры.

Владельцы отмечают отличную работу станции в режиме ИБП при питании стационарных компьютеров: под нагрузкой ПК работает около 4 часов (180 Вт), а в простое (около 100 Вт) — до 6 часов. Автономности хватает на 6-10 часов работы холодильника (в зависимости от его мощности).

Покупатели высоко оценивают скорость зарядки (менее часа), прочный монолитный пластик корпуса, тихую работу системы охлаждения и удобное мобильное приложение. Отдельную похвалу заслужили комплектные съемные фонари на штанге, которые отлично решают проблему освещения комнат при блэкаутах. Критических недостатков или массового брака в отзывах не выявлено.

Цена Anker Solix C800X в Украине составляет 28 999 грн.

