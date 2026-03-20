Потужна зарядна станція для дому: яка модель визнана надійною та зручною в Україні (фото)

При виборі зарядної станції покупці звертають увагу на співвідношення потужності, ємності батареї і швидкості зарядки. На українському ринку високої оцінки удостоїлася модель Anker Solix C800X потужністю 1200 Вт.

Характеристики пристрою, його ключові особливості та відгуки власників.

Характеристики Anker Solix C800X

Станція базується на довговічних літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторах ємністю 768 Вт-год. Номінальна вихідна потужність пристрою становить 1200 Вт. Технологія SurgePad дає змогу станції справлятися з піковими навантаженнями енергоємних приладів до 1600 Вт, видаючи чисту синусоїду.

Пристрій підтримує технологію надшвидкого заряджання HyperFlash. Від звичайної розетки змінного струму (за потужності споживання 1100 Вт) станція повністю заряджається за 58 хвилин. Також передбачено заряджання від автомобільного прикурювача і сонячних панелей (до 300 Вт). Апарат може працювати в режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ) і підтримує функцію наскрізної зарядки.

Відео дня

Інтерфейси та розміри:

Розетки змінного струму (230 В): 3 шт. (європейського типу).

3 шт. (європейського типу). Порти USB-C: 2 шт. (один на 100 Вт, другий на 30 Вт із підтримкою Power Delivery).

2 шт. (один на 100 Вт, другий на 30 Вт із підтримкою Power Delivery). Порти USB-A: 2 шт. (по 12 Вт).

2 шт. (по 12 Вт). Автомобільний прикурювач: 1 шт. (120 Вт).

1 шт. (120 Вт). Габарити і вага: 37,1 x 20,5 x 25,3 см, вага — 10,9 кг.

Станція оснащена захистом від короткого замикання, перепадів напруги та надмірної розрядки. Контролювати роботу пристрою можна через фірмовий мобільний застосунок через Wi-Fi або Bluetooth.

Унікальною особливістю моделі стала система кемпінгового освітлення. У верхній частині корпусу захована телескопічна штанга (штатив) і два знімні магнітні LED-ліхтарі. Вони мають три режими освітлення з регульованою яскравістю і можуть використовуватися як стаціонарно на станції, так і автономно.

Відгуки власників

Згідно з оглядами українських покупців, станція повністю справляється із заявленими навантаженнями. Користувачі успішно підключають до Anker Solix C800X холодильники, газові котли, телевізори, мікрохвильові печі, фени (Dyson) і навіть кондиціонери.

Власники відзначають відмінну роботу станції в режимі ДБЖ при живленні стаціонарних комп'ютерів: під навантаженням ПК працює близько 4 годин (180 Вт), а в простої (близько 100 Вт) — до 6 годин. Автономності вистачає на 6-10 годин роботи холодильника (залежно від його потужності).

Покупці високо оцінюють швидкість зарядки (менше години), міцний монолітний пластик корпусу, тиху роботу системи охолодження і зручний мобільний додаток. Окрему похвалу заслужили комплектні знімні ліхтарі на штанзі, які відмінно вирішують проблему освітлення кімнат під час блекаутів. Критичних недоліків або масового браку у відгуках не виявлено.

Ціна Anker Solix C800X в Україні становить 28 999 грн.

