Недорога зарядна станція від перевіреного бренду: чому в Україні рекомендують цю модель

Обираючи резервне джерело живлення для базових потреб, необов'язково витрачати тисячі доларів. На українському ринку популярністю користується бюджетна портативна електростанція Bluetti AC50P.

Фокус зібрав корисну інформацію про цю модель: від технічних специфікацій до реального досвіду експлуатації користувачами.

Особливості та характеристики

Bluetti AC50P — це портативна електростанція, розрахована на живлення базового набору техніки: роутерів, ноутбуків, освітлення і невеликих побутових приладів. За все відповідає літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятор ємністю 504 Вт-год. Батареї цього типу славляться своєю безпекою і довговічністю — станція зберігає 80% початкової ємності навіть після 3000 циклів заряду-розряду.

Номінальна потужність інвертора становить 700 Вт (з чистою синусоїдою), а пікова здатна досягати 1200 Вт. За безпеку роботи відповідає інтелектуальна система управління батареями (BMS), що захищає апарат від перенапруги, короткого замикання, перегріву і глибокого розряду. Станція підтримує функцію джерела безперебійного живлення (ДБЖ/UPS), наскрізне заряджання і віддалене керування через фірмовий мобільний застосунок. Зарядка пристрою від побутової мережі займає всього 1,5 години (потужність зарядки до 600 Вт).

Інтерфейси та основні параметри:

Ємність батареї: 504 Вт-год (LiFePO4).

504 Вт-год (LiFePO4). Вихідна потужність: 700 Вт (пікова 1200 Вт).

700 Вт (пікова 1200 Вт). Розетки змінного струму (230 В): 1 шт. (європейська).

1 шт. (європейська). Порти USB-C: 2 шт. (до 65 Вт, підтримка Power Delivery).

2 шт. (до 65 Вт, підтримка Power Delivery). Порти USB-A: 1 шт. (до 15 Вт).

1 шт. (до 15 Вт). Автомобільний прикурювач: 1 шт. (12 В / 10 А).

1 шт. (12 В / 10 А). Бездротове заряджання: підтримка стандарту Qi.

підтримка стандарту Qi. Габарити і вага: 280 x 200 x 220 мм, вага — 6,9 кг.

280 x 200 x 220 мм, вага — 6,9 кг. Робоча температура: від -20 °C до +40 °C.

Зарядна станція Bluetti AC50P Фото: YouTube

Відгуки власників

Покупці на українських маркетплейсах підтверджують, що Bluetti AC50P відмінно справляється зі своїми завданнями в рамках заявлених характеристик. Власники найчастіше використовують станцію для підтримки роботи інтернету (роутер + термінал), зарядки телефонів, живлення освітлення і стаціонарних комп'ютерів. Один із користувачів зазначив, що десктопний ПК при середньому споживанні 100-130 Вт стабільно пропрацював від станції 4,5 години. Станція також здатна живити базові холодильники без надто високих пускових струмів.

Покупці хвалять компактні розміри, невелику вагу (7 кг), наявність зручного застосунку на смартфон і дуже швидку зарядку.

Нюанси, на які звертають увагу у відгуках:

Потужності портів USB-C у 65 Вт може виявитися недостатньо для зарядки деяких вимогливих ноутбуків (у таких випадках доводиться використовувати комплектний блок живлення ноутбука через розетку 220 В).

У деяких випадках користувачі відзначають безперервну роботу вентилятора системи охолодження при підключенні навантаження.

Станція може автоматично відключатися кожні 5 годин. Це не брак, а робота вбудованого ECO-режиму для економії енергії, який легко відключається в налаштуваннях або застосунку.

Загалом пристрій визнано чудовим рішенням для організації віддаленої роботи або дозвілля під час відключень світла, якщо у вас немає необхідності підключати енергоємну техніку на кшталт чайників, бойлерів або потужних мікрохвильовок.

Ціна Bluetti AC50P в Україні становить 15 999 грн.

