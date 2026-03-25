Samsung умышленно замедляла смартфоны: каких моделей это коснулось (фото)

Южнокорейский суд обязал корпорацию Samsung выплатить компенсацию владельцам смартфонов серии Galaxy S22. Причиной стало принудительное снижение производительности гаджетов с помощью встроенного ПО.

Решение завершило четырехлетнее судебное разбирательство по коллективному иску 1882 потребителей. О финальном этапе урегулирования спора пишет The Chosun.

Поводом для судебного разбирательства стала служба Game Optimizing Service (GOS). Программа была интегрирована в ОС смартфонов линейки Galaxy S22. Алгоритм работал при запуске ресурсоемких приложений и мобильных игр. Утилита снижала тактовую частоту графического процессора (GPU) и уменьшала отображаемое разрешение экрана. Механизм cоздавался для снижения вычислительной нагрузки и защиты от перегрева.

В целом сегодня пользователям телефонов Samsung опасаться нечего, поскольку эти ограничения теперь опциональны. Аналогичное программное обеспечение присутствует и на современных моделях. Оно гибко настраивается, либо вовсе отключается. В данном случае истцы сослались на тот факт, что производитель скрыл от покупателей наличие ограничений мощности, включив их по умолчанию.

Серия Samsung Galaxy S22 Фото: Tech Advisor

Владельцы устройств обвинили компанию во введении потребителей в заблуждение посредством недостоверной рекламы, чтобы получить финансовую компенсацию. Изначально требовали выплатить по 300 000 корейских вон (около 8800 гривен) на человека. Суд первой инстанции признал факт обмана в маркетинговых материалах, но отклонил требования о выплатах в указанном размере.

Потребители подали апелляцию. Разбирательство продолжалось с марта 2022 года. В декабре прошлого года суд рекомендовал сторонам пойти на мировую. Состоялось три сессии медиации, которые не привели к соглашению.

В итоге Высокий суд Сеула вынес решение о принудительной медиации — юридической процедуре прекращения гражданского спора. Ни одна из сторон не подала возражений в установленный срок. Вердикт вступил в силу 18 марта 2026 года — по его итогам Samsung все же обязана перевести денежные средства всем 1882 участникам иска. Однако точная сумма утвержденной компенсации не раскрывается.

