Samsung навмисне сповільнювала смартфони: яких моделей це торкнулося (фото)

Південнокорейський суд зобов'язав корпорацію Samsung виплатити компенсацію власникам смартфонів серії Galaxy S22. Причиною стало примусове зниження продуктивності гаджетів за допомогою вбудованого ПЗ.

Рішення завершило чотирирічний судовий розгляд за колективним позовом 1882 споживачів. Про фінальний етап врегулювання спору пише The Chosun.

Приводом для судового розгляду стала служба Game Optimizing Service (GOS). Програма була інтегрована в ОС смартфонів лінійки Galaxy S22. Алгоритм працював під час запуску ресурсномістких додатків і мобільних ігор. Утиліта знижувала тактову частоту графічного процесора (GPU) і зменшувала роздільну здатність екрана, що відображається. Механізм створювався для зниження обчислювального навантаження і захисту від перегріву.

Загалом сьогодні користувачам телефонів Samsung побоюватися нічого, оскільки ці обмеження тепер опціональні. Аналогічне програмне забезпечення присутнє і на сучасних моделях. Воно гнучко налаштовується, або зовсім відключається. У цьому разі позивачі послалися на той факт, що виробник приховав від покупців наявність обмежень потужності, увімкнувши їх за замовчуванням.

Серія Samsung Galaxy S22 Фото: Tech Advisor

Власники пристроїв звинуватили компанію у введенні споживачів в оману за допомогою недостовірної реклами, щоб отримати фінансову компенсацію. Спочатку вимагали виплатити по 300 000 корейських вон (близько 8800 гривень) на людину. Суд першої інстанції визнав факт обману в маркетингових матеріалах, але відхилив вимоги про виплати в зазначеному розмірі.

Споживачі подали апеляцію. Розгляд тривав із березня 2022 року. У грудні минулого року суд рекомендував сторонам піти на мирову. Відбулося три сесії медіації, які не привели до угоди.

У підсумку Високий суд Сеула виніс рішення про примусову медіацію — юридичну процедуру припинення цивільного спору. Жодна зі сторін не подала заперечень у встановлений термін. Вердикт набув чинності 18 березня 2026 року — за його підсумками Samsung все ж таки зобов'язана переказати грошові кошти всім 1882 учасникам позову. Однак точна сума затвердженої компенсації не розкривається.

