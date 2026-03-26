"Удивительно": два недорогих смартфона Samsung получили флагманские функции (фото)

Новые смартфоны среднего класса Samsung Galaxy A57 и Samsung Galaxy A37 получили ряд инструментов с искусственным интеллектом (ИИ), которыми ранее могли похвастаться только флагманы.

Благодаря встроенному интерфейсу One UI 8.5 бюджетные смартфоны Samsung поддерживают такие функции, как транскрипция голоса в приложении диктофона, извлечение текста с помощью искусственного интеллекта и улучшенные инструменты многозадачности. Об этом пишет Android Central.

Некоторые знакомые инструменты Galaxy A57 и Galaxy A37 также были улучшены по сравнению с Galaxy A56 и Galaxy A36. Например, функция "Удаление объектов" теперь редактирует фотографии более естественно, функция "Лучшее лицо" на Galaxy A57 помогает исправить неуклюжие групповые фотографии, а функция "Обводка для поиска" стала умнее и может распознавать несколько объектов одновременно.

Galaxy A37 и A57

Кроме того, Samsung сделала ИИ-помощников на Galaxy A57 и Galaxy A37 более плавным. Сообщается, что Bixby может управлять устройствами с помощью простой речи, тогда как Gemini выполняет более сложные задачи, включающие работу с несколькими программами.

Стоит отметить, что A57 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. A37 начинается с 6 ГБ оперативной памяти для версии на 128 ГБ и до 8 ГБ для модели на 256 ГБ. Samsung обещает до шести обновлений ОС Android и шесть лет обновлений безопасности для обоих устройств.

"Удивительно, что Samsung предлагает шесть лет обновлений ОС и безопасности, а также инструменты Awesome Intelligence, для телефонов стоимостью до 600 долларов. Для большинства людей это означает, что они могут пользоваться исправным телефоном в течение пяти лет, не беспокоясь о том, что пропустят новые функции искусственного интеллекта", — отметили в издании.

