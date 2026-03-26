"Дивовижно": два недорогі смартфони Samsung отримали флагманські функції (фото)

Нові смартфони середнього класу Samsung Galaxy A57 та Samsung Galaxy A37 отримали низку інструментів зі штучним інтелектом (ШІ), якими раніше могли похвалитися лише флагмани.

Завдяки вбудованому інтерфейсу One UI 8.5 бюджетні смартфони Samsung підтримують такі функції, як транскрипція голосу в застосунку диктофона, вилучення тексту за допомогою штучного інтелекту та покращені інструменти багатозадачності. Про це пише Android Central.

Деякі знайомі інструменти Galaxy A57 та Galaxy A37 також були покращені, порівняно з Galaxy A56 та Galaxy A36. Наприклад, функція "Видалення об’єктів" тепер редагує фотографії більш природньо, функція "Найкраще обличчя" на Galaxy A57 допомагає виправити незграбні групові фотографії, а функція "Обведення для пошуку" стала розумнішою та може розпізнавати кілька об’єктів одночасно.

Galaxy A37 та A57 Фото: Android Police

Окрім того, Samsung зробила ШІ-помічників на Galaxy A57 та Galaxy A37 більш плавним. Повідомляється, що Bixby може керувати пристроями за допомогою простої мови, тоді як Gemini виконує складніші завдання, що включають роботу з кількома програмами.

Який бюджетний смартфон Samsung обрати цього року: Galaxy A57 проти Galaxy A37

Варто зазначити, що A57 постачається з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ пам'яті. A37 починається з 6 ГБ оперативної пам'яті для версії на 128 ГБ і до 8 ГБ для моделі на 256 ГБ. Samsung обіцяє до шести оновлень ОС Android та шість років оновлень безпеки для обох пристроїв.

"Дивовижно, що Samsung пропонує шість років оновлень ОС та безпеки, а також інструменти Awesome Intelligence, для телефонів вартістю до 600 доларів. Для більшості людей це означає, що вони можуть користуватися справним телефоном протягом п'яти років, не турбуючись про те, що пропустять нові функції штучного інтелекту", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, експерти порівняли смартфони Galaxy A57 та Galaxy A37 за низкою характеристик.

Фокус також писав про те, чому Samsung може не випустити у 2026 році бюджетний Galaxy A27.