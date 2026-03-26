Лучший компактный смартфон 2026 года: представлен OnePlus 15T с аккумулятором 7500 мАч (фото)

OnePlus 15T анонсирован в Китае. Новинка предлагает топовый процессор и высокую емкость аккумулятора в относительно миниатюрном корпусе.

Смартфон нацелен на тех, кому нравятся габариты Samsung Galaxy S26 или Google Pixel 10, но необходима максимальная автономность. Инженерам OnePlus удалось совместить передовые параметры с дисплеем на 6,32 дюйма, пишет PhoneArena.

Главная особенность OnePlus 15T — кремний-углеродная АКБ емкостью 7500 мАч. Для сравнения, у более крупных Galaxy S26 Ultra и Pixel 10 Pro XL этот показатель составляет 5000 и 5200 мАч соответственно.

Несмотря на прирост емкости (в прошлой модели 13T было 6260 мАч), получилось сохранить прежние размеры. Телефон весит всего 194 грамма при толщине 8,35 мм. По сравнению с предшественником, он стал лишь на 9 граммов тяжелее и на 0,2 мм толще. Смартфон поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт, что также значительно превосходит показатели многих конкурентов.

OnePlus 15T доступен в трех цветах

OnePlus 15T получил плоский 6,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640x1216 пикселей. Частота обновления выросла до 165 Гц, а пиковая яркость достигает 3600 нит. Заявлена поддержка HDR Vivid и Dolby Vision, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который ставит устройство в один ряд с самыми мощными смартфонами 2026 года. В максимальной комплектации доступно 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ стандарта UFS 3.1.

На задней панели расположена двойная камера: 50-мегапиксельный основной сенсор (f/1.8) с оптической стабилизацией (OIS) и 50-Мп телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, также оснащенный OIS. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Корпус смартфона надежно защищен от воды и пыли по максимальным стандартам IP68, IP69 и IP69K. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 16.

OnePlus 15T доступен в трех цветах: коричневом, зеленом и белом. Продажи в Китае уже стартовали.

Цена версии 12/256 ГБ: 4299 юаней (около $625).

Цена версии 16 ГБ/1 ТБ: 5699 юаней (около $830).

