Эти популярные смартфоны на Android исчезнут: известный бренд может покинуть ряд стран

Компания OnePlus может закрыться на мировых рынках уже в апреле 2026 года. Некоторые связывают это со значительным подорожанием памяти.

Слухи об исчезновении смартфонов OnePlus на отдельных мировых рынках, таких как США, Великобритания и ЕС, начались с сообщения инсайдера Йогеша Брара на X, которое впоследствии было удалено. На это обратило внимание издание 9to5Google.

Источники портала подтвердили, что OnePlus прекратит свою деятельность в определенных регионах, включая большие части Европы, возможно, уже в апреле 2026 года. Отдельные сотрудники были уведомлены об этом решении заранее и получили выходные выплаты перед этим закрытием.

Причины такого решения не разглашаются, однако считается, что Oppo больше сосредотачивается на внутреннем рынке. Также стоит учитывать, что китайские бренды смартфонов обеспокоены глобальным дефицитом памяти, поэтому стремятся избежать убытков.

Как отмечают в издании, еще в 2020 году OnePlus отказалась от офисов в Великобритании, Германии и других европейских компаниях. С тех пор компания наладила более тесные связи со своей материнской компанией Oppo.

В свою очередь PhoneArena указывает на то, что упомянутый пост Йогеша Брара был опубликован одновременно с тем, как основатель компании, а ныне главный директор по продуктам Oppo и суббрендов, таких как OnePlus, анонсировал глобальный запуск Oppo Find X9 Ultra.

Впоследствии Робин Лю, генеральный директор OnePlus India, опроверг слухи о закрытии компании. Однако вскоре после этого Лю ушел в отставку, что вызывает некоторые вопросы.

"Исчезновение OnePlus с рынков Великобритании, США и Европы станет огромной потерей для потребителей, особенно учитывая то, как этот бренд, появившись на рынке как настоящий "убийца флагманов", в корне изменил ситуацию на рынке смартфонов премиум-класса", — добавили в издании.

