Ці популярні смартфони на Android зникнуть: відомий бренд може покинути низку країн

Компанія OnePlus може закритися на світових ринках вже у квітні 2026 року. Дехто пов’язує це зі значним подорожчанням пам’яті.

Чутки про зникнення смартфонів OnePlus на окремих світових ринках, таких як США, Велика Британія та ЄС, почалися з допису інсайдера Йогеша Брара на X, який згодом було видалено. На це звернуло увагу видання 9to5Google.

Джерела порталу підтвердили, що OnePlus припинить свою діяльність у певних регіонах, включаючи великі частини Європи, можливо, вже у квітні 2026 року. Окремі співробітники були повідомлені про це рішення заздалегідь та отримали вихідні виплати перед цим закриттям.

Причини такого рішення не розголошується, однак вважається, що Oppo більше зосереджується на внутрішньому ринку. Також варто враховувати, що китайські бренди смартфонів занепокоєні глобальним дефіцитом пам’яті, тож прагнуть уникнути збитків.

Як зазначають у виданні, ще у 2020 році OnePlus відмовилась від офісів у Великій Британії, Німеччині та інших європейських компаніях. Відтоді компанія налагодила тісніші зв'язки зі своєю материнською компанією Oppo.

Своєю чергою PhoneArena вказує на те, що згаданий пост Йогеша Брара був опублікований одночасно з тим, як засновник компанії, а нині головний директор з продуктів Oppo та суббрендів, таких як OnePlus, анонсував глобальний запуск Oppo Find X9 Ultra.

Згодом Робін Лю, генеральний директор OnePlus India, спростував чутки про закриття компанії. Однак невдовзі після цього Лю пішов у відставку, що викликає деякі питання.

"Зникнення OnePlus з ринків Великої Британії, США та Європи стане величезною втратою для споживачів, особливо з огляду на те, як цей бренд, з’явившись на ринку як справжній "вбивця флагманів", докорінно змінив ситуацію на ринку смартфонів преміум-класу", — додали у виданні.

