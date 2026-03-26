Найкращий компактний смартфон 2026 року: представлено OnePlus 15T з акумулятором 7500 мАг (фото)

OnePlus 15T анонсовано в Китаї. Новинка пропонує топовий процесор і високу ємність акумулятора у відносно мініатюрному корпусі.

Смартфон націлений на тих, кому подобаються габарити Samsung Galaxy S26 або Google Pixel 10, але необхідна максимальна автономність. Інженерам OnePlus вдалося поєднати передові параметри з дисплеєм на 6,32 дюйма, пише PhoneArena.

Головна особливість OnePlus 15T — кремній-вуглецева АКБ ємністю 7500 мАг. Для порівняння, у більших Galaxy S26 Ultra і Pixel 10 Pro XL цей показник становить 5000 і 5200 мАг відповідно.

Незважаючи на приріст ємності (у минулій моделі 13T було 6260 мАг), вийшло зберегти колишні розміри. Телефон важить всього 194 грами при товщині 8,35 мм. Порівняно з попередником, він став лише на 9 грамів важчим і на 0,2 мм товщим. Смартфон підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову на 50 Вт, що також значно перевершує показники багатьох конкурентів.

OnePlus 15T доступний у трьох кольорах Фото: OnePlus

OnePlus 15T отримав плоский 6,32-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2640x1216 пікселів. Частота оновлення зросла до 165 Гц, а пікова яскравість досягає 3600 ніт. Заявлена підтримка HDR Vivid і Dolby Vision, а захист забезпечує скло Gorilla Glass 7i. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який ставить пристрій в один ряд із найпотужнішими смартфонами 2026 року. У максимальній комплектації доступно 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 1 ТБ стандарту UFS 3.1.

На задній панелі розташована подвійна камера: 50-мегапіксельний основний сенсор (f/1.8) з оптичною стабілізацією (OIS) і 50-Мп телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом, також оснащений OIS. Роздільна здатність фронтальної камери становить 16 Мп. Корпус смартфона надійно захищений від води і пилу за максимальними стандартами IP68, IP69 і IP69K. Гаджет працює під управлінням операційної системи Android 16.

OnePlus 15T доступний у трьох кольорах: коричневому, зеленому та білому. Продажі в Китаї вже стартували.

Ціна версії 12/256 ГБ: 4299 юанів (близько $625).

Ціна версії 16 ГБ/1 ТБ: 5699 юанів (близько $830).

Раніше повідомлялося, що ці популярні смартфони на Android зникнуть. Компанія OnePlus може закритися на світових ринках уже у квітні 2026 року. Дехто пов'язує це зі значним подорожчанням пам'яті.

