Недорогой Redmi Note 16 получит батарею 10 000 мАч и 200-Мп камеру: что известно о смартфоне

В сети появилась информация о технических характеристиках будущей линейки смартфонов Redmi Note 16. Ожидается, что устройства получат рекордные аккумуляторы и камеры высокого разрешения.

Утечку предоставляет авторитетный инсайдер Digital Chat Station. На данный момент новинки проходят стадию раннего тестирования, пишет Gizmochina.

Как сообщается, прототип оснащен основным модулем камеры с разрешением 200 мегапикселей. Это существенное изменение по сравнению с прошлым поколением. Топовая модель предыдущей серии Redmi Note 15 Pro+ использовала тройную камеру. Главный сенсор имел разрешение 50 Мп, телеобъектив с оптическим зумом 2.5x — 50 Мп, а ультраширокоугольный объектив — 8 Мп. Новый аппарат поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Redmi Note 15 Pro+ 5G (иллюстративное фото) Фото: PhoneArena

Удивляет, кроме прочего, ожидаемая батарея емкостью 10 000 мАч. Если данные подтвердятся, смартфон станет рекордсменом среди всех аппаратов Redmi и Xiaomi. Актуальный лидер по автономности среди гаджетов компании — модель Redmi Turbo 5 Max с аккумулятором на 9 000 мАч.

Xiaomi традиционно обновляет серию Redmi Note раз в год. Презентация линейки Redmi Note 15 состоялась в Китае в августе прошлого года. Релиз серии Note 16 ожидается примерно в этот же период 2026-го.

Инсайдеры пока не уточняют, как инженеры решат вопросы балансировки веса, габаритов и отвода тепла в смартфоне с таким массивным элементом питания. Также неизвестно, достанутся ли указанные характеристики всей линейке устройств или станут эксклюзивом одной модели.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 18 Pro получит две камеры по 200 Мп и аккумулятор 7000 мАч.

Также Фокус писал про лучший планшет за небольшие деньги. Выбор бюджетного планшета часто сопряжен с компромиссами. На рынке Украины высокую популярность приобрел Xiaomi Redmi Pad 2, предлагающий сбалансированные характеристики для базовых задач.