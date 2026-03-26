Недорогий Redmi Note 16 отримає батарею 10 000 мАг і 200-Мп камеру: що відомо про смартфон

У мережі з'явилася інформація про технічні характеристики майбутньої лінійки смартфонів Redmi Note 16. Очікується, що пристрої отримають рекордні акумулятори та камери високої роздільної здатності.

Витік надає авторитетний інсайдер Digital Chat Station. На даний момент новинки проходять стадію раннього тестування, пише Gizmochina.

Як повідомляється, прототип оснащений основним модулем камери з роздільною здатністю 200 мегапікселів. Це суттєва зміна порівняно з минулим поколінням. Топова модель попередньої серії Redmi Note 15 Pro+ використовувала потрійну камеру. Головний сенсор мав роздільну здатність 50 Мп, телеоб'єктив з оптичним зумом 2.5x — 50 Мп, а ширококутний об'єктив — 8 Мп. Новий апарат підтримує технологію швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Redmi Note 15 Pro+ 5G (ілюстративне фото) Фото: PhoneArena

Дивує, крім іншого, очікувана батарея ємністю 10 000 мАг. Якщо дані підтвердяться, смартфон стане рекордсменом серед усіх апаратів Redmi і Xiaomi. Актуальний лідер за автономністю серед гаджетів компанії — модель Redmi Turbo 5 Max з акумулятором на 9 000 мАг.

Xiaomi традиційно оновлює серію Redmi Note раз на рік. Презентація лінійки Redmi Note 15 відбулася в Китаї в серпні минулого року. Реліз серії Note 16 очікується приблизно в цей же період 2026-го.

Інсайдери поки не уточнюють, як інженери вирішать питання балансування ваги, габаритів і відведення тепла в смартфоні з таким масивним елементом живлення. Також невідомо, чи дістануться зазначені характеристики всій лінійці пристроїв або стануть ексклюзивом однієї моделі.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi 18 Pro отримає дві камери по 200 Мп і акумулятор 7000 мАг.

