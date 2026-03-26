Бюджетный Huawei Enjoy 90 Pro Max получил АКБ на 8500 мАч: сколько стоит новинка (фото)

Компания Huawei показала доступный смартфон Enjoy 90 Pro Max. Аккумулятор емкостью 8500 мАч в сочетании с большим AMOLED-дисплеем делают аппарат интересным предложением в своей нише.

При этом дизайн блока камер новинки заимствован у флагманской линейки Mate 80 Pro. О релизе и технических характеристиках сообщает Huawei Central.

Примечательной особенностью элемента на 8500 мАч стала технология повышенной энергоэффективности. АКБ стабилизирует выходную мощность для продления срока службы смартфона. Емкости, по заявлением Huawei, хватает на 48 часов телефонных разговоров, 28 часов просмотра видео или 83 часа прослушивания аудиокниг. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 40 Вт.

Аппарат оснащен 6,84-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2752x1272 (плотность пикселей 444 ppi). Панель отображает 1,07 миллиарда цветов. Основная камера представлена 50-Мп датчиком RYYB с диафрагмой f/1.9. Модуль снимает 4K-видео с программной стабилизацией изображения на базе AI. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0).

Характеристики дисплея Huawei Enjoy 90 Pro Max Фото: Huawei

Смартфон получил плоскую алюминиевую рамку и ударопрочную заднюю панель. Внутри установлен фирменный процессор Kirin 8000А. Производительность выросла на 38% по сравнению с предыдущим поколением этой серии. В качестве ОС используется HarmonyOS 6. Телефон поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и алгоритмы ИИ для стабилизации сигнала.

Официальная стоимость смартфона зависит от объема встроенной памяти:

Версия 128 ГБ — 1699 юаней ($246).

Версия 256 ГБ — 1999 юаней ($289).

Версия 512 ГБ — 2399 юаней ($347).

Ранее сообщалось, что новинки Huawei получили впечатляющую функцию. Большинство моделей флагманской серии Huawei Mate 80 поддерживают инновационную функцию Smart Grip на базе искусственного интеллекта (ИИ), которой пока нет ни у одного конкурента.

Также Фокус писал, что представлен OnePlus 15T с аккумулятором 7500 мАч. Новинка предлагает топовый процессор и высокую емкость аккумулятора в относительно миниатюрном корпусе.