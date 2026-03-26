Бюджетний Huawei Enjoy 90 Pro Max отримав АКБ на 8500 мАг: скільки коштує новинка (фото)

Компанія Huawei показала доступний смартфон Enjoy 90 Pro Max. Акумулятор ємністю 8500 мАг у поєднанні з великим AMOLED-дисплеєм роблять апарат цікавою пропозицією у своїй ніші.

При цьому дизайн блоку камер новинки запозичений у флагманської лінійки Mate 80 Pro. Про реліз і технічні характеристики повідомляє Huawei Central.

Примітною особливістю елемента на 8500 мАг стала технологія підвищеної енергоефективності. АКБ стабілізує вихідну потужність для продовження терміну служби смартфона. Ємності, за заявою Huawei, вистачає на 48 годин телефонних розмов, 28 годин перегляду відео або 83 години прослуховування аудіокниг. Підтримується швидка зарядка потужністю 40 Вт.

Апарат оснащений 6,84-дюймовою OLED-матрицею з роздільною здатністю 2752x1272 (щільність пікселів 444 ppi). Панель відображає 1,07 мільярда кольорів. Основна камера представлена 50-Мп датчиком RYYB з діафрагмою f/1.9. Модуль знімає 4K-відео з програмною стабілізацією зображення на базі AI. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп (f/2.0).

Характеристики дисплея Huawei Enjoy 90 Pro Max

Смартфон отримав плоску алюмінієву рамку і ударостійку задню панель. Усередині встановлено фірмовий процесор Kirin 8000А. Продуктивність зросла на 38% порівняно з попереднім поколінням цієї серії. В якості ОС використовується HarmonyOS 6. Телефон підтримує стандарт Wi-Fi 7 і алгоритми ШІ для стабілізації сигналу.

Офіційна вартість смартфона залежить від обсягу вбудованої пам'яті:

Версія 128 ГБ — 1699 юанів ($246).

Версія 256 ГБ — 1999 юанів ($289).

Версія 512 ГБ — 2399 юанів ($347).

