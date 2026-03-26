Техника в Украине может подорожать на треть этой весной: что говорят эксперты

Весной 2026 года в Украине ожидается рост цен на потребительскую электронику. Стоимость некоторых категорий гаджетов способна увеличиться на 30-40%.

Главной причиной подорожания стал глобальный дефицит компонентов на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом пишет hromadske со ссылкой на представителей крупных торговых сетей.

Дефицит памяти и мировой ИИ-бум

Стремительное развитие инфраструктуры ИИ требует больших объемов оперативной памяти. Это спровоцировало мировой дефицит DRAM и SSD-накопителей. Коммерческий директор сети COMFY Андрей Коваленко отмечает, что цены на эти компоненты выросли на 20-30% в начале 2026 года. Тенденция сформировалась в конце прошлого года и продлится минимум до 2027 года. Розничные цены в Украине начнут расти в апреле-мае, когда магазины исчерпают товарные запасы, закупленные по старым контрактам.

Прогнозы подорожания по категориям

Наибольший удар придется на устройства с высокой долей стоимости комплектующих: ноутбуки, смартфоны, планшеты и ПК. Доля чипов в себестоимости бюджетных компьютеров выросла с 10-15% до 30%. Ожидается, что смартфоны и планшеты прибавят в цене 15-20%. Бюджетные ноутбуки могут подорожать на 20-30%, а телевизоры — на 15-18%.

Коммерческий директор "Фокстрот" Вячеслав Склонный предполагает, что производители бюджетной техники начнут ухудшать характеристики устройств для удержания доступной цены. В премиум-сегменте рост стоимости будут оправдывать внедрением ИИ-функций. Впрочем, спрос на такие решения высок: продажи новых ИИ-смартфонов Samsung Galaxy S26 за первые 12 дней превысили показатели серии S25 на 128%.

Дополнительное давление на рынок электроники оказывают внутренние макроэкономические факторы: курс валют, логистика и инфляция. Покупательские предпочтения украинцев также изменились. Продажи крупной бытовой техники замедлились. Наблюдается отложенный спрос на мелкую электронику. Потребители массово скупают автономные устройства: зарядные станции, мощные повербанки и системы умного дома со встроенными аккумуляторами.

