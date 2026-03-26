Техніка в Україні може подорожчати на третину цієї весни: що кажуть експерти

Навесні 2026 року в Україні очікується зростання цін на споживчу електроніку. Вартість деяких категорій гаджетів здатна збільшитися на 30-40%.

Головною причиною подорожчання став глобальний дефіцит компонентів на тлі розвитку штучного інтелекту. Про це пише hromadske з посиланням на представників великих торгових мереж.

Дефіцит пам'яті та світовий ШІ-бум

Стрімкий розвиток інфраструктури ШІ вимагає великих обсягів оперативної пам'яті. Це спровокувало світовий дефіцит DRAM і SSD-накопичувачів. Комерційний директор мережі COMFY Андрій Коваленко зазначає, що ціни на ці компоненти зросли на 20-30% на початку 2026 року. Тенденція сформувалася наприкінці минулого року і триватиме щонайменше до 2027 року. Роздрібні ціни в Україні почнуть зростати у квітні-травні, коли магазини вичерпають товарні запаси, закуплені за старими контрактами.

Прогнози подорожчання за категоріями

Найбільший удар припаде на пристрої з високою часткою вартості комплектуючих: ноутбуки, смартфони, планшети і ПК. Частка чипів у собівартості бюджетних комп'ютерів зросла з 10-15% до 30%. Очікується, що смартфони та планшети додадуть у ціні 15-20%. Бюджетні ноутбуки можуть подорожчати на 20-30%, а телевізори — на 15-18%.

Комерційний директор "Фокстрот" В'ячеслав Склонний припускає, що виробники бюджетної техніки почнуть погіршувати характеристики пристроїв для утримання доступної ціни. У преміум-сегменті зростання вартості виправдовуватимуть впровадженням ШІ-функцій. Утім, попит на такі рішення високий: продажі нових ШІ-смартфонів Samsung Galaxy S26 за перші 12 днів перевищили показники серії S25 на 128%.

Додатковий тиск на ринок електроніки чинять внутрішні макроекономічні чинники: курс валют, логістика та інфляція. Купівельні уподобання українців також змінилися. Продажі великої побутової техніки сповільнилися. Спостерігається відкладений попит на дрібну електроніку. Споживачі масово скуповують автономні пристрої: зарядні станції, потужні павербанки і системи розумного будинку з вбудованими акумуляторами.

