iQOO Z11 с аккумулятором 9020 мАч стал самым долгоживущим смартфоном бренда (фото)

Бренд iQOO представил в Китае новые смартфоны Z11 и Z11x. Гаджеты радуют аккумуляторами сверхвысокой емкости, мощными чипами MediaTek и защитой от воды по стандарту IP69.

О новинках с интересными характеристиками за умеренную стоимость пишет GSMArena.

Базовая модель iQOO Z11 получила кремний-углеродную (Si-C) батарею на 9020 мАч. Производитель заявляет до 28 часов непрерывного воспроизведения видео. Аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Телефон можно использовать в качестве повербанка для зарядки других устройств по кабелю.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+. Частота обновления экрана составляет 165 Гц. Это первый дисплей с такой герцовкой в ассортименте бренда iQOO. Пиковая локальная яркость панели достигает 2000 нит. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев.

Відео дня

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8500. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 16 ГБ. Емкость встроенного накопителя достигает 512 ГБ. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией (OIS). Вспомогательный датчик глубины имеет разрешение 2 Мп. Фронтальная камера получила сенсор на 16 Мп. Устройство работает под управлением оболочки OriginOS 6 на базе Android 16. Доступные цвета корпуса: синий, белый и черный.

Цвета IQOO Z11 Фото: iQOO

iQOO Z11x комплектуется батареей на 7050 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 44 Вт. Смартфон оснащен 6,76-дюймовым LCD-экраном (FHD+, 120 Гц). Чипсет MediaTek Dimensity 7400 работает в паре с конфигурацией памяти 12/512 ГБ.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп. Фронтальный модуль получил 8-мегапиксельный датчик. Версия смартфона для китайского рынка отличается от индийской модификации. Аппарат дополнительно оснащен модулем Wi-Fi 6, чипом NFC и инфракрасным портом. Устройство предлагается в черном, зеленом и белом цветах.

Стоимость iQOO Z11 начинается от 1999 юаней (290 долларов) за версию 8/256 ГБ. Максимальная конфигурация 16/512 ГБ оценена в 3199 юаней (463 доллара).

Цена базовой версии iQOO Z11x (8/256 ГБ) составляет 1499 юаней (217 долларов). Топовая комплектация (12/512 ГБ) обойдется в 2199 юаней (319 долларов).

