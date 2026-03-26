iQOO Z11 з акумулятором 9020 мАг став смартфоном бренду з найкращою автономністю (фото)

Бренд iQOO представив у Китаї нові смартфони Z11 і Z11x. Гаджети радують акумуляторами надвисокої ємності, потужними чипами MediaTek і захистом від води за стандартом IP69.

Про новинки з цікавими характеристиками за помірну вартість пише GSMArena.

Базова модель iQOO Z11 отримала кремній-вуглецеву (Si-C) батарею на 9020 мАг. Виробник заявляє до 28 годин безперервного відтворення відео. Апарат підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Телефон можна використовувати як повербанк для заряджання інших пристроїв через кабель.

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+. Частота оновлення екрана становить 165 Гц. Це перший дисплей з такою герцовкою в асортименті бренду iQOO. Пікова локальна яскравість панелі досягає 2000 ніт. В екран інтегровано оптичний сканер відбитків пальців.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 8500. Об'єм оперативної пам'яті варіюється від 8 до 16 ГБ. Ємність вбудованого накопичувача досягає 512 ГБ. Основна камера використовує 50-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.8 і оптичною стабілізацією (OIS). Допоміжний датчик глибини має роздільну здатність 2 Мп. Фронтальна камера отримала сенсор на 16 Мп. Пристрій працює під управлінням оболонки OriginOS 6 на базі Android 16. Доступні кольори корпусу: синій, білий і чорний.

Кольори IQOO Z11 Фото: iQOO

iQOO Z11x комплектується батареєю на 7050 мАг. Підтримується зарядка потужністю 44 Вт. Смартфон оснащений 6,76-дюймовим LCD-екраном (FHD+, 120 Гц). Чипсет MediaTek Dimensity 7400 працює в парі з конфігурацією пам'яті 12/512 ГБ.

Роздільна здатність основної камери становить 50 Мп. Фронтальний модуль отримав 8-мегапіксельний датчик. Версія смартфона для китайського ринку відрізняється від індійської модифікації. Апарат додатково оснащений модулем Wi-Fi 6, чипом NFC та інфрачервоним портом. Пристрій пропонується в чорному, зеленому і білому кольорах.

Вартість iQOO Z11 починається від 1999 юанів (290 доларів) за версію 8/256 ГБ. Максимальна конфігурація 16/512 ГБ оцінена в 3199 юанів (463 долари).

Ціна базової версії iQOO Z11x (8/256 ГБ) становить 1499 юанів (217 доларів). Топова комплектація (12/512 ГБ) обійдеться в 2199 юанів (319 доларів).

