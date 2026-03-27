Надежная и недорогая зарядная станция: какую модель Bluetti рекомендуют в Украине (фото)

Портативная электростанция Bluetti Handsfree 2 выделяется миниатюрным дизайном, а также отличным соотношением цены и характеристик.

Фокус собрал информацию о возможностях устройства и главное из обзоров украинских покупателей, протестировавших модель реальными нагрузками.

Характеристики Bluetti Handsfree 2

Bluetti Handsfree 2 оснащена литий-железо-фосфатными (LiFePO4) аккумуляторами. Производитель заявляет о более чем 4000 циклах зарядки-разрядки с сохранением 80% первоначальной емкости.

Емкость батареи составляет 512 Вт·ч, а номинальная выходная мощность инвертора — 700 Вт (с возможностью кратковременных скачков до 1200 Вт). Станция выдает ток с чистой синусоидой, что важно для чувствительной электроники. Поддерживается функция источника бесперебойного питания (ИБП). Благодаря технологии быстрой зарядки, от обычной сети станция заряжается до 100% всего за 1,3 часа (максимальная мощность зарядки — 600 Вт).

Также стоит отметить инновационную систему "фрагментированной солнечной зарядки", которая автоматически включает и выключает заряд в зависимости от наличия солнечного света, эффективно используя энергию даже в пасмурные дни. Станцией можно управлять через фирменное приложение по Bluetooth. Корпус устройства выполнен в тонком дизайне (305 х 105 х 385 мм) и весит 7,5 кг.

Доступные порты и интерфейсы:

1 х Розетка 230 В (AC): номинальная мощность 700 Вт (пиковая 1200 Вт), чистая синусоида.

номинальная мощность 700 Вт (пиковая 1200 Вт), чистая синусоида. 2 х USB Type-C: поддержка Power Delivery, мощность до 100 Вт на каждый порт.

поддержка Power Delivery, мощность до 100 Вт на каждый порт. 2 х USB Type-A: мощность до 15 Вт.

мощность до 15 Вт. Вход AC (для зарядки от сети): 230 В, мощность до 600 Вт (до 750 Вт в режиме Bypass).

230 В, мощность до 600 Вт (до 750 Вт в режиме Bypass). Вход DC (для солнечных панелей/авто): 12 — 45 В, мощность до 350 Вт.

Емкости в 512 Вт·ч и мощности в 700 Вт с запасом хватит для нескольких часов работы ноутбука, роутера, телевизора, освещения и зарядки нескольких смартфонов. Станция также потянет работу небольшого холодильника.

Зарядная станция Bluetti Handsfree 2 Фото: Bluetti

Что говорят пользователи

Bluetti Handsfree 2 собирает немало положительных отзывов. Одной из самых популярных задач для этой станции стало питание газовых котлов, поскольку инвертор выдает чистую синусоиду, необходимую для их работы.

Владельцы отмечают, что станция справляется с этой задачей без нареканий: при потреблении котла около 87 Вт, полного заряда хватает на 5-7 часов работы (в зависимости от настроек температуры). Функция ИБП (UPS) также работает безупречно: при отключении света техника продолжает работать без перезагрузки.

Из прочих плюсов — тихая работа, быстрая зарядка от сети и компактность станции. Она занимает минимум места в квартире и ее легко переносить за ручку. Это один из лучших вариантов на рынке в категории станций емкостью около 500 Вт·ч.

Цена Bluetti Handsfree 2 (700 Вт / 512 Вт·ч) в Украине — от 15 800 грн.

