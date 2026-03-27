Надійна і недорога зарядна станція: яку модель Bluetti рекомендують в Україні (фото)

Портативна електростанція Bluetti Handsfree 2 виділяється мініатюрним дизайном, а також чудовим співвідношенням ціни та характеристик.

Фокус зібрав інформацію про можливості пристрою і головне з оглядів українських покупців, які протестували модель реальними навантаженнями.

Характеристики Bluetti Handsfree 2

Bluetti Handsfree 2 оснащена літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) акумуляторами. Виробник заявляє про більш ніж 4000 циклів зарядки-розрядки зі збереженням 80% початкової ємності.

Ємність батареї становить 512 Вт-год, а номінальна вихідна потужність інвертора — 700 Вт (з можливістю короткочасних стрибків до 1200 Вт). Станція видає струм із чистою синусоїдою, що важливо для чутливої електроніки. Підтримується функція джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Завдяки технології швидкого заряджання, від звичайної мережі станція заряджається до 100% всього за 1,3 години (максимальна потужність заряджання — 600 Вт).

Відео дня

Також варто відзначити інноваційну систему "фрагментованої сонячної зарядки", яка автоматично вмикає і вимикає заряд залежно від наявності сонячного світла, ефективно використовуючи енергію навіть у похмурі дні. Станцією можна керувати через фірмовий додаток через Bluetooth. Корпус пристрою виконаний у тонкому дизайні (305 х 105 х 385 мм) і важить 7,5 кг.

Доступні порти та інтерфейси:

1 х Розетка 230 В (AC): номінальна потужність 700 Вт (пікова 1200 Вт), чиста синусоїда.

номінальна потужність 700 Вт (пікова 1200 Вт), чиста синусоїда. 2 х USB Type-C: підтримка Power Delivery, потужність до 100 Вт на кожен порт.

підтримка Power Delivery, потужність до 100 Вт на кожен порт. 2 х USB Type-A: потужність до 15 Вт.

потужність до 15 Вт. Вхід AC (для заряджання від мережі): 230 В, потужність до 600 Вт (до 750 Вт у режимі Bypass).

230 В, потужність до 600 Вт (до 750 Вт у режимі Bypass). Вхід DC (для сонячних панелей/авто): 12 — 45 В, потужність до 350 Вт.

Ємності в 512 Вт-год і потужності в 700 Вт із запасом вистачить для кількох годин роботи ноутбука, роутера, телевізора, освітлення та зарядки кількох смартфонів. Станція також потягне роботу невеликого холодильника.

Зарядна станція Bluetti Handsfree 2 Фото: Bluetti

Що кажуть користувачі

Bluetti Handsfree 2 збирає чимало позитивних відгуків. Одним із найпопулярніших завдань для цієї станції стало живлення газових котлів, оскільки інвертор видає чисту синусоїду, необхідну для їхньої роботи.

Власники відзначають, що станція справляється з цим завданням без нарікань: при споживанні котла близько 87 Вт, повного заряду вистачає на 5-7 годин роботи (залежно від налаштувань температури). Функція ДБЖ (UPS) також працює бездоганно: у разі вимкнення світла техніка продовжує працювати без перезавантаження.

З інших плюсів — тиха робота, швидка зарядка від мережі та компактність станції. Вона займає мінімум місця у квартирі і її легко переносити за ручку. Це один з найкращих варіантів на ринку в категорії станцій ємністю близько 500 Вт-год.

Ціна Bluetti Handsfree 2 (700 Вт / 512 Вт-год) в Україні — від 15 800 грн.

