Microsoft наконец-то исправит недостатки Windows 11: что изменится на компьютерах (фото)

IT-гигант анонсировал масштабный план по улучшению Windows 11 на 2026 год. Разработчики признали многочисленные жалобы пользователей и пообещали исправить самые раздражающие элементы ОС.

Вице-президент направления Windows + Devices Паван Давулури опубликовал открытое письмо, в котором рассказал, как именно компания будет "чинить" свою операционную систему. Первые изменения начнут тестироваться среди участников программы Windows Insider уже в апреле.

Персонализация

Одним из самых частых требований пользователей с момента выхода Windows 11 было возвращение возможности перемещать панель задач. Microsoft обещает, что в будущих апдейтах панель задач снова можно будет закрепить не только снизу, но и сверху, слева или справа. Также появится возможность сделать ее более компактной.

Меню "Пуск" тоже ждут изменения. Пользователи получат больше контроля над разделом "Рекомендуемое" — его можно будет настроить под себя или полностью отключить, чтобы не видеть навязчивых предложений. Разработчики также обещают сделать запуск "Проводника" быстрее, устранить мерцание при его открытии и ускорить поиск файлов.

Готовится опция перемещения панели задач в Windows 11

Меньше ИИ и принудительных обновлений

Microsoft пересматривает свой агрессивный подход к внедрению искусственного интеллекта. Компания намерена интегрировать ИИ-помощника Copilot только там, где он действительно полезен, и сократить его присутствие в таких приложениях, как "Ножницы", "Фотографии", "Виджеты" и "Блокнот". Сами виджеты также станут менее навязчивыми: по умолчанию они будут работать в "тихом" режиме, без лишних уведомлений и отвлекающего контента.

Еще одно долгожданное изменение коснется системы обновлений (Windows Update). Microsoft даст пользователям больше контроля. Появится возможность пропускать обновления при первоначальной настройке устройства. Вернется опция простой перезагрузки или выключения компьютера без обязательной установки накопившихся апдейтов. Пользователи смогут ставить обновления на паузу на более длительный срок. Также общее количество автоматических перезагрузок и уведомлений об обновлениях будет снижено.

Стабильность и производительность

Помимо видимых изменений интерфейса, Microsoft обещает серьезную доработку "под капотом". В планах на 2026 год:

Снижение базового потребления оперативной памяти самой системой.

Уменьшение задержек интерфейса за счет перевода основных элементов (включая меню "Пуск") на фреймворк WinUI3.

Улучшение работы подсистемы Windows для Linux (WSL), включая более быструю передачу файлов между средами.

Повышение надежности биометрической аутентификации Windows Hello (распознавание лица и отпечатков пальцев).

Исправление проблем с подключением Bluetooth-устройств и принтеров, а также сокращение сбоев USB-соединений.

Ранее сообщалось про ноутбук на Android за 20 000 грн, который прослужит очень долго. Компания Brax Technologies разработала модульное устройство open_slate с чрезвычайно длительным сроком службы и широкими возможностями для модификаций.

Также Фокус писал про бюджетный ноутбук втрое дешевле MacBook Neo. Новый MacBook Neo многие обозреватели называют лэптопом начального уровня для студентов и школьников. Однако ценник в 36 000 гривен сложно назвать по-настоящему доступным для большинства покупателей, особенно в Украине.