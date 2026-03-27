Microsoft нарешті виправить недоліки Windows 11: що зміниться на комп'ютерах (фото)

IT-гігант анонсував масштабний план із поліпшення Windows 11 на 2026 рік. Розробники визнали численні скарги користувачів і пообіцяли виправити найбільш дратівливі елементи ОС.

Віцепрезидент напряму Windows + Devices Паван Давулурі опублікував відкритого листа, в якому розповів, як саме компанія "лагодитиме" свою операційну систему. Перші зміни почнуть тестуватися серед учасників програми Windows Insider вже у квітні.

Персоналізація

Однією з найчастіших вимог користувачів з моменту виходу Windows 11 було повернення можливості переміщати панель завдань. Microsoft обіцяє, що в майбутніх апдейтах панель завдань знову можна буде закріпити не тільки знизу, а й зверху, ліворуч або праворуч. Також з'явиться можливість зробити її більш компактною.

Меню "Пуск" теж чекають зміни. Користувачі отримають більше контролю над розділом "Рекомендоване" — його можна буде налаштувати під себе або повністю відключити, щоб не бачити нав'язливих пропозицій. Розробники також обіцяють зробити запуск "Провідника" швидшим, усунути мерехтіння під час його відкриття і прискорити пошук файлів.

Відео дня

Готується опція переміщення панелі завдань у Windows 11 Фото: Microsoft

Менше ШІ та примусових оновлень

Microsoft переглядає свій агресивний підхід до впровадження штучного інтелекту. Компанія має намір інтегрувати ШІ-помічника Copilot тільки там, де він справді корисний, і скоротити його присутність у таких додатках, як "Ножиці", "Фотографії", "Віджети" і "Блокнот". Самі віджети також стануть менш нав'язливими: за замовчуванням вони працюватимуть у "тихому" режимі, без зайвих сповіщень і відволікаючого контенту.

Ще одна довгоочікувана зміна торкнеться системи оновлень (Windows Update). Microsoft дасть користувачам більше контролю. З'явиться можливість пропускати оновлення під час початкового налаштування пристрою. Повернеться опція простого перезавантаження або вимкнення комп'ютера без обов'язкового встановлення накопичених апдейтів. Користувачі зможуть ставити оновлення на паузу на більш тривалий термін. Також загальну кількість автоматичних перезавантажень і повідомлень про оновлення буде знижено.

Стабільність і продуктивність

Крім видимих змін інтерфейсу, Microsoft обіцяє серйозне доопрацювання "під капотом". У планах на 2026 рік:

Зниження базового споживання оперативної пам'яті самою системою.

Зменшення затримок інтерфейсу за рахунок переведення основних елементів (включно з меню "Пуск") на фреймворк WinUI3.

Поліпшення роботи підсистеми Windows для Linux (WSL), включно зі швидшим передаванням файлів між середовищами.

Підвищення надійності біометричної аутентифікації Windows Hello (розпізнавання обличчя і відбитків пальців).

Виправлення проблем з підключенням Bluetooth-пристроїв і принтерів, а також скорочення збоїв USB-з'єднань.

