Запитает что угодно: эксперт протестировал самую мощную зарядную станцию Bluetti (фото)

Bluetti выпустила портативную электростанцию Elite 300 емкостью 3014 Вт·ч и выходной мощностью 2400 Вт. Модель позиционируется как самый компактный источник питания в классе 3 кВт·ч для питания энергоемкой бытовой техники.

Обозреватель портала TechRadar протестировал устройство в полевых условиях. По его словам, станция отличается прочным корпусом, широким набором портов и высокой скоростью зарядки, но из-за большого веса подходит преимущественно для стационарного использования.

Характеристики и разъемы

Батарея Elite 300 запасает 3014 Вт·ч энергии. Выходной мощности 2400 Вт хватает для работы индукционных плит, кофемашин и строительных инструментов. Мощные холодильники и стиральные машины станция тоже способна запитать. На фронтальной панели расположены элементы управления и порты для подключения нагрузки.

Коммутационный блок включает в себя:

Две розетки переменного тока (суммарная нагрузка до 2400 Вт).

Два выхода постоянного тока (автомобильный прикуриватель и силовой разъем XT90).

Два порта USB-A (мощность по 15 Вт каждый).

Два порта USB-C (мощность 100 Вт и 140 Вт).

Зарядная станция Bluetti Elite 300 Фото: Future

Скорость зарядки и удаленное управление

Восполнение энергии осуществляется четырьмя способами. Встроенный инвертор принимает 2300–2400 Вт от сети переменного тока. В таком режиме полный заряд батареи занимает 1,6 часа. Устройство способно принимать до 1200 Вт от солнечных панелей. Производитель предусмотрел функцию гибридной зарядки (одновременно от сети и солнца), а также зарядку от автомобильной сети 12 В / 24 В.

Мобильное приложение Bluetti расширяет возможности управления станцией. Программное обеспечение позволяет удаленно отслеживать расход энергии, дистанционно включать и выключать отдельные розетки, а также проводить системную диагностику оборудования.

Особенности корпуса и вердикт

Модель Elite 300 получила усиленный корпус индустриального типа. Конструкция устойчива к ударам и механическим повреждениям. Эксперт подтвердил высокую надежность сборки при использовании станции в гаражах, кемпингах или фургонах.

Главным недостатком обозреватель называет значительную массу. Elite 300 требует переноски двумя руками. Габариты и вес делают аппарат избыточным для пользователей с базовыми потребностями (зарядка смартфонов или ноутбуков). Для таких сценариев эксперт рекомендует выбирать более легкие компактные модели.

Цена базовой версии Bluetti Elite 300 в США составляет 1099 долларов.

