Живить будь-яку техніку: експерт протестував найпотужнішу зарядну станцію Bluetti (фото)

Bluetti випустила портативну електростанцію Elite 300 ємністю 3014 Вт-год і вихідною потужністю 2400 Вт. Модель позиціонується як найкомпактніше джерело живлення в класі 3 кВт-год для живлення енергоємної побутової техніки.

Оглядач порталу TechRadar протестував пристрій у польових умовах. За його словами, станція вирізняється міцним корпусом, широким набором портів і високою швидкістю зарядки, але через велику вагу підходить переважно для стаціонарного використання.

Характеристики та роз'єми

Батарея Elite 300 запасає 3014 Вт-год енергії. Вихідної потужності 2400 Вт вистачає для роботи індукційних плит, кавомашин і будівельних інструментів. Потужні холодильники та пральні машини станція теж здатна живити. На фронтальній панелі розташовані елементи управління і порти для підключення навантаження.

Комутаційний блок містить у собі:

Дві розетки змінного струму (сумарне навантаження до 2400 Вт).

Два виходи постійного струму (автомобільний прикурювач і силовий роз'єм XT90).

Два порти USB-A (потужність по 15 Вт кожен).

Два порти USB-C (потужність 100 Вт і 140 Вт).

Зарядна станція Bluetti Elite 300 — Bluetti Elite 300

Швидкість заряджання та віддалене керування

Заповнення енергії здійснюється чотирма способами. Вбудований інвертор приймає 2300-2400 Вт від мережі змінного струму. У такому режимі повний заряд батареї займає 1,6 години. Пристрій здатний приймати до 1200 Вт від сонячних панелей. Виробник передбачив функцію гібридного заряджання (одночасно від мережі та сонця), а також заряджання від автомобільної мережі 12 В/24 В.

Мобільний додаток Bluetti розширює можливості управління станцією. Програмне забезпечення дає змогу віддалено відстежувати витрати енергії, дистанційно вмикати та вимикати окремі розетки, а також проводити системну діагностику обладнання.

Особливості корпусу і вердикт

Модель Elite 300 отримала посилений корпус індустріального типу. Конструкція стійка до ударів і механічних пошкоджень. Експерт підтвердив високу надійність збірки при використанні станції в гаражах, кемпінгах або фургонах.

Головним недоліком оглядач називає значну масу. Elite 300 вимагає перенесення двома руками. Габарити і вага роблять апарат надлишковим для користувачів з базовими потребами (зарядка смартфонів або ноутбуків). Для таких сценаріїв експерт рекомендує вибирати більш легкі компактні моделі.

Ціна базової версії Bluetti Elite 300 у США становить 1099 доларів.

