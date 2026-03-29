В смартфоны вернутся карты microSD и старые дисплеи: инсайдер назвал последствия кризиса

Чтобы сдержать подорожание смартфонов, компании рассматривают неожиданные меры. Ради экономии бренды начнут возвращать в бюджетные устройства характеристики прошлых лет.

В 2026 году многие смартфоны могут сделать шаг назад в технологическом плане. Ожидается возвращение пластиковых корпусов, экранов с вырезом в форме капли и даже слотов для карт памяти, пишет Gizmochina со ссылкой на пост инсайдера Digital Chat Station в социальной сети Weibo.

По данным информатора, вот список "устаревших" спецификаций, способных вновь стать нормой в бюджетном сегменте:

8 ГБ оперативной памяти: Модели среднего уровня уже нередко предлагали 12 ГБ ОЗУ. Из-за подорожания памяти объем придется ограничивать.

Экраны 90 Гц с вырезом прежнего формата: 120-герцевые панели с компактными точечными вырезами под фронтальную камеру стали стандартом. Но не исключено, что в моделях начального уровня будут чаще встречаться некогда популярные каплевидные вырезы и не столь продвинутые дисплеи.

Пластиковые рамки: Металл и стекло снова станут прерогативой флагманов.

Слот для microSD: Пожалуй, единственное решение, которому многие пользователи будут только рады. Поддержка карт памяти (в виде комбинированного слота SIM + microSD) позволит сэкономить на покупке версии с большим объемом встроенного накопителя.

Оптические сканеры отпечатков: Вместо более современных и быстрых ультразвуковых датчиков будут использоваться проверенные, но более медленные оптические (короткофокусные) сканеры под экраном.

Разъемы для microSD были популярны в смартфонах прошлого десятилетия Фото: Android Central

Причины ситуации

Цены на комплектующие, особенно на чипы оперативной памяти и накопители, стремительно растут на фоне бума искусственного интеллекта.

Многие китайские бренды, такие как OnePlus, Oppo, Vivo и iQOO, уже повысили цены на свои бюджетные аппараты. Samsung также увеличила стоимость смартфонов на некоторых рынках. Однако покупательская способность людей не растет такими же темпами.

Чтобы удержать розничные цены на приемлемом уровне и не отпугнуть потребителей, вендоры вынуждены искать способы экономии . Использование более старых, проверенных и дешевых компонентов — самый логичный выход из ситуации. Этот компромисс позволяет брендам сохранить прибыль, а пользователям — получить доступный смартфон, пусть и без передовых "фишек", но зато с практичной возможностью расширить память.

