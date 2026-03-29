У смартфони повернуться карти microSD і старі дисплеї: інсайдер назвав наслідки кризи

Щоб стримати подорожчання смартфонів, компанії розглядають несподівані заходи. Заради економії бренди почнуть повертати в бюджетні пристрої характеристики минулих років.

У 2026 році багато смартфонів можуть зробити крок назад у технологічному плані. Очікується повернення пластикових корпусів, екранів з вирізом у формі краплі і навіть слотів для карт пам'яті, пише Gizmochina з посиланням на пост інсайдера Digital Chat Station у соціальній мережі Weibo.

За даними інформатора, ось список "застарілих" специфікацій, здатних знову стати нормою в бюджетному сегменті:

8 ГБ оперативної пам'яті: Моделі середнього рівня вже нерідко пропонували 12 ГБ ОЗП. Через подорожчання пам'яті обсяг доведеться обмежувати.

Екрани 90 Гц з вирізом колишнього формату: 120-герцеві панелі з компактними точковими вирізами під фронтальну камеру стали стандартом. Але не виключено, що в моделях початкового рівня будуть частіше зустрічатися колись популярні краплеподібні вирізи і не настільки просунуті дисплеї.

Пластикові рамки: Метал і скло знову стануть прерогативою флагманів.

Слот для microSD: Мабуть, єдине рішення, якому багато користувачів будуть тільки раді. Підтримка карт пам'яті (у вигляді комбінованого слота SIM + microSD) дасть змогу заощадити на купівлі версії з більшим об'ємом вбудованого накопичувача.

Оптичні сканери відбитків: Замість більш сучасних і швидких ультразвукових датчиків будуть використовуватися перевірені, але більш повільні оптичні (короткофокусні) сканери під екраном.

Роз'єми для microSD були популярні в смартфонах минулого десятиліття Фото: Android Central

Причини ситуації

Ціни на комплектуючі, особливо на чіпи оперативної пам'яті та накопичувачі, стрімко зростають на тлі буму штучного інтелекту.

Багато китайських брендів, як-от OnePlus, Oppo, Vivo і iQOO, вже підвищили ціни на свої бюджетні апарати. Samsung також збільшила вартість смартфонів на деяких ринках. Однак купівельна спроможність людей не зростає такими ж темпами.

Щоб утримати роздрібні ціни на прийнятному рівні і не відлякати споживачів, вендори змушені шукати способи економії. Використання старіших, перевірених і дешевших компонентів — найлогічніший вихід із ситуації. Цей компроміс дає змогу брендам зберегти прибуток, а користувачам — отримати доступний смартфон, нехай і без передових "фішок", але зате з практичною можливістю розширити пам'ять.

Раніше було названо смартфони Android, які раптом стали популярними. Нове дослідження показує, що виробники смартфонів Android сильно постраждали через світовий дефіцит пам'яті, викликаний розвитком ШІ. При цьому пристроям Google Pixel, схоже, вдається втриматися на плаву.

Також Фокус писав, що iQOO Z11 з акумулятором 9020 мАг став найдовгоживучішим смартфоном бренду. Бренд iQOO представив у Китаї нові смартфони Z11 і Z11x. Гаджети радують акумуляторами надвисокої ємності, потужними чіпами MediaTek і захистом від води за стандартом IP69.