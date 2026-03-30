Титан среди накопителей: Samsung выпустит прорывной SSD емкостью 256 ТБ

Компания Samsung собирается представить твердотельный накопитель E3.S емкостью 256 ТБ, что стало возможным благодаря усовершенствованиям в корпусе NAND.

Переход Samsung от 16-кристаллического к 32-кристаллическому стекированию теперь позволяет отдельным корпусам достигать емкости до 4 ТБ, что фактически удваивает плотность хранения по сравнению с текущими конструкциями. Об этом пишет guru3d.

Как отмечают в издании, размещая больше кристаллов NAND в одном и том же размере, производители могут значительно расширить емкость без увеличения физического размера накопителя. Это критически важно для современных центров обработки данных.

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) создало спрос на решения для хранения данных большей емкости. Характеристики будущего накопителя Samsung соответствуют этим потребностям.

Существующие высокоемкие корпоративные SSD-накопители Samsung на базе 16-кристальных конфигураций уже поддерживают емкость до 128 ТБ в линейке E3.S пятого поколения. В свою очередь будущие модели шестого поколения будут использовать 32 стекированных кристалла QLC.

Ожидается, что новые SSD-накопители на 256 ТБ могут начать появляться в корпоративных средах к 2027 году. Это установит новый стандарт для твердотельных накопителей.

