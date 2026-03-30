Титан серед накопичувачів: Samsung випустить проривний SSD ємністю 256 ТБ

Компанія Samsung збирається представити твердотільний накопичувач E3.S ємністю 256 ТБ, що стало можливим завдяки удосконаленям у корпусі NAND.

Перехід Samsung від 16-кристалічного до 32-кристалічного стекування тепер дозволяє окремим корпусам досягати ємності до 4 ТБ, що фактично подвоює щільність зберігання порівняно з поточними конструкціями. Про це пише guru3d.

Як зазначають у виданні, розміщуючи більше кристалів NAND в одному й тому ж розмірі, виробники можуть значно розширити ємність без збільшення фізичного розміру накопичувача. Це критично важливо для сучасних центрів обробки даних.

Стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) створив попит на рішення для зберігання даних більшої ємності. Характеристики майбутнього накопичувача Samsung відповідають цим потребам.

Існуючі високоємкісні корпоративні SSD-накопичувачі Samsung на базі 16-кристальних конфігурацій вже підтримують ємність до 128 ТБ у лінійці E3.S п'ятого покоління. Своєю чергою майбутні моделі шостого покоління будуть використовувати 32 стековані кристали QLC.

Очікується, що нові SSD-накопичувачі на 256 ТБ можуть почати з'являтися в корпоративних середовищах до 2027 року. Це встановить новий стандарт для твердотільних накопичувачів.

Нагадаємо, до 2028 року сегмент комп’ютерів вартістю до 500 доларів може стати нерентабельним через різке подорожчання DRAM та SSD.

Фокус також повідомляв, що відомі бренди смартфонів можуть скоро підняти ціни на тлі подорожчання чипів пам’яті.