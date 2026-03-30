"Самые умные смартфоны": эксперты посоветовали модели с лучшими ИИ-функциями (фото)

Смартфоны Google Pixel известны своим передовым программным обеспечением и многочисленными инструментами на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Модели Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL оказались "самыми умными смартфонами" Android по результатам тестирования Wired.

Все три смартфона работают на чипсете Tensor G5. Этот процессор обеспечивает значительное улучшение вычислительной мощности по сравнению с G4 в серии Pixel 9 и Pixel 10a.

Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL Фото: Wired

Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL поддерживают ряд инновационных ИИ-функций, включая перевод телефонных звонков в реальном времени и редактирование фото в разговорном режиме. Кроме новых инструментов, эти телефоны также сохраняют функционал предыдущих моделей, в частности Call Screen, который помогает избегать спама в виде роботизированных звонков.

"Это замечательная коллекция универсальных телефонов с интеллектуальными функциями, которые пригодятся вам в повседневной жизни", — отметили в издании.

Характеристики Google Pixel 10:

дисплей — 6,3-дюймовый, 120 Гц, OLED;

процессор и оперативная память — Tensor G5 с 12 ГБ оперативной памяти;

память — 128 (UFS 3.1) и 256 ГБ (UFS 4);

аккумулятор — 4970 мАч;

камеры — 48-мегапиксельная широкоугольная, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10,8-мегапиксельная телеобъектив (5X), 10,5-мегапиксельная селфи-камера;

обновление — 7 лет;

дополнительно — беспроводная зарядка Pixelsnap Qi2, безопасная разблокировка по отпечатку пальца и лицу, IP68, NFC, VPN.

Характеристики Google Pixel 10 Pro:

дисплей — 6,3-дюймовый, 120 Гц LTPO, OLED;

процессор и оперативная память — Tensor G5 с 16 ГБ оперативной памяти;

память — 128 (UFS 3.1), 256 (UFS 4), 512 ГБ и 1 ТБ (зонированный UFS 4);

аккумулятор — 4870 мАч;

камеры — 50-мегапиксельная широкоугольная, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная, 48-мегапиксельная телеобъектив (5X), 42-мегапиксельная селфи-камера;

обновление — 7 лет;

дополнительно — беспроводная зарядка Pixelsnap Qi2, Pro Res Zoom, видеозапись 8K с Video Boost, безопасная разблокировка по отпечатку пальца и лицу, IP68, NFC, VPN.

Характеристики Google Pixel 10 Pro XL:

дисплей — 6,8-дюймовый, 120 Гц LTPO, OLED;

процессор и оперативная память — Tensor G5 с 16 ГБ оперативной памяти;

память — 256 (UFS 4), 512 ГБ и 1 ТБ (зонированный UFS 4);

аккумулятор — 5200 мАч;

камеры — 50-мегапиксельная широкоугольная, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная, 48-мегапиксельная телеобъектив (5X), 42-мегапиксельная селфи-камера;

обновление — 7 лет;

дополнительно — Беспроводная зарядка Pixelsnap Qi2 25 Вт, Pro Res Zoom, видеозапись 8K с Video Boost, безопасная разблокировка по отпечатку пальца и лицу, IP68, NFC, VPN.

