"Найрозумніші смартфони": експерти порадили моделі з найкращими ШІ-функціями (фото)

Смартфони Google Pixel відомі своїм передовим програмним забезпеченням та численними інструментами на базі штучного інтелекту (ШІ).

Моделі Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro та Google Pixel 10 Pro XL виявились "найрозумнішими смартфонами" Android за результатами тестування Wired.

Всі три смартфони працюють на чипсеті Tensor G5. Цей процесор забезпечує значне покращення обчислювальної потужності порівняно з G4 у серії Pixel 9 та Pixel 10a.

Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL Фото: Wired

Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL підтримують низку іноваційних ШІ-функцій, включно з перекладом телефонних дзвінків у реальному часі та редагуванням фото у розмовному режимі. Окрім нових інструментів, ці телефони також зберігають функціонал попередніх моделей, зокрема Call Screen, який допомагає уникати спаму у вигляді роботизованих дзвінків.

"Це чудова колекція універсальних телефонів з інтелектуальними функціями , які стануть вам у пригоді у повсякденному житті", — наголосили у виданні.

Характеристики Google Pixel 10:

дисплей — 6,3-дюймовий, 120 Гц, OLED;

процесор і оперативна пам'ять — Tensor G5 з 12 ГБ оперативної пам'яті;

пам'ять — 128 (UFS 3.1) та 256 ГБ (UFS 4);

акумулятор — 4970 мАг;

камери — 48-мегапіксельна ширококутна, 13-мегапіксельна надширококутна, 10,8-мегапіксельна телеоб'єктив (5X), 10,5-мегапіксельна селфі-камера;

оновлення — 7 років;

додатково — бездротова зарядка Pixelsnap Qi2, безпечне розблокування за відбитком пальця та обличчям, IP68, NFC, VPN.

Характеристики Google Pixel 10 Pro:

дисплей — 6,3-дюймовий, 120 Гц LTPO, OLED;

процесор і оперативна пам'ять — Tensor G5 з 16 ГБ оперативної пам'яті;

пам'ять — 128 (UFS 3.1), 256 (UFS 4), 512 ГБ та 1 ТБ (зонований UFS 4);

акумулятор — 4870 мАг;

камери — 50-мегапіксельна ширококутна, 48-мегапіксельна надширококутна, 48-мегапіксельна телеоб'єктив (5X), 42-мегапіксельна селфі-камера;

оновлення — 7 років;

додатково — бездротова зарядка Pixelsnap Qi2, Pro Res Zoom, відеозапис 8K з Video Boost, безпечне розблокування за відбитком пальця та обличчям, IP68, NFC, VPN.

Характеристики Google Pixel 10 Pro XL:

дисплей — 6,8-дюймовий, 120 Гц LTPO, OLED;

процесор і оперативна пам'ять — Tensor G5 з 16 ГБ оперативної пам'яті;

пам'ять — 256 (UFS 4), 512 ГБ та 1 ТБ (зонований UFS 4);

акумулятор — 5200 мАг;

камери — 50-мегапіксельна ширококутна, 48-мегапіксельна надширококутна, 48-мегапіксельна телеоб'єктив (5X), 42-мегапіксельна селфі-камера;

оновлення — 7 років;

додатково — Бездротова зарядка Pixelsnap Qi2 25 Вт, Pro Res Zoom, відеозапис 8K з Video Boost, безпечне розблокування за відбитком пальця та обличчям, IP68, NFC, VPN.

