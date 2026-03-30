Лучшие смартфоны марта 2026 года: топ-5 новинок Apple, Samsung и не только (фото)

Первый месяц весны был насыщен премьерами мобильных гаджетов. От "бюджетного" iPhone до компактных Android-флагманов — рассказываем про главные новинки.

Фокус собрал пятерку самых значимых смартфонов марта, которые уже поступили в продажу или вот-вот появятся на полках магазинов. Каждая из моделей претендует на звание хита в своем сегменте.

Apple iPhone 17e

Новый базовый iPhone сохранил дизайн своего предшественника. Он оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с яркостью 1200 нит, защищенным прочным стеклом Ceramic Shield 2 с антибликовым покрытием. К сожалению, частота обновления дисплея осталась на уровне 60 Гц. Смартфон поддерживает Face ID, защиту от воды IP68, имеет настраиваемую кнопку Action Button и работает с eSIM.

iPhone 17e Фото: Gizmodo

Главное улучшение — мощный процессор Apple A19, такой же, как в стандартном iPhone 17. За автономность отвечает батарея с поддержкой быстрой проводной зарядки (до 50% за 30 минут) и беспроводной зарядки MagSafe/Qi2 (15 Вт). Основная камера на 48 Мп обеспечивает двукратный зум без потери качества и снимает 4K-видео с Dolby Vision при 60 fps. Фронтальная камера осталась 12-мегапиксельной.

Цена в Украине: 34 999 грн (256 ГБ).

Poco X8 Pro Max

Эта модель позиционируется как ультимативный смартфон за разумные деньги. Гаджет получил огромный 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым сканером отпечатков. За производительность отвечает предтоповый чип MediaTek Dimensity 9500s, работающий в паре с быстрой памятью LPDDR5X и UFS 4.1.

Poco X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Главный козырь X8 Pro Max — батарея на 8500 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки. Смартфон даже может работать как повербанк благодаря функции обратной зарядки мощностью 27 Вт. Набор камер включает 50-Мп основной сенсор с оптической стабилизацией и 8-Мп ультраширик. Особенностью дизайна стала настраиваемая RGB-подсветка вокруг блока камер. Корпус защищен по стандарту IP68.

Цена в Украине: 22 999 грн (256 ГБ).

Samsung Galaxy A57

Новый хит среднего класса от Samsung получил тонкий корпус (6,9 мм) с защитой от воды и пыли IP68. Спереди установлен 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с разрешением Full HD+ и частотой развертки 120 Гц, в который встроен сканер отпечатков пальцев. Внутри установлен новый процессор Exynos 1680 с увеличенной испарительной камерой для защиты от перегрева под нагрузкой.

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Смартфон поставляется с оболочкой One UI 8.5 и поддерживает набор ИИ-функций Awesome Intelligence (включая транскрипцию речи и распознавание текста). Главная камера на 50 Мп дополнена 12-Мп сверхшириком и 5-Мп макро-модулем. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку. Важным преимуществом Galaxy A57 стали заявленные обновления ОС в течение 6 лет.

Цена в Украине: 25 499 грн (256 ГБ).

OnePlus 15T

OnePlus 15T доказывает, что компактный смартфон может мощным и автономным. При диагонали экрана 6,32 дюйма (AMOLED, 165 Гц, ультратонкие рамки 1,1 мм), он оснащен новейшим флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Для биометрии используется ультразвуковой сканер под экраном.

OnePlus 15T Фото: OnePlus

Инженерам удалось вместить в компактный корпус батарею на 7500 мАч (против 6260 мАч в прошлом поколении), которая поддерживает 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Камеры также на флагманском уровне: 50-Мп основной модуль и телефото с 3,5-кратным оптическим зумом. Смартфон имеет настраиваемую кнопку и максимальную защиту от воды и пыли по стандартам IP66/68/69/69K.

Предварительная цена: $620 (256 ГБ).

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing продолжает развивать свой узнаваемый стиль. Phone (4a) Pro получил 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой до 144 Гц, впечатляющей яркостью до 5000 нит и сканером отпечатков. За быстродействие отвечает процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Батарея на 5400 мАч поддерживает 50-ваттную зарядку (до 60% за 30 минут) и отличается высокой долговечностью (сохраняет более 90% емкости после 1200 циклов).

Nothing Phone 4a Pro Фото: Android Central

Главная фишка — обновленная система подсветки Glyph Matrix на задней панели. Теперь это не просто полосы, а матричный экран из 137 мини-светодиодов, который может отображать таймеры, часы и даже простые игры. Камеры включают в себя 50-Мп основной сенсор (Sony LYT700C), 8-Мп ультраширик и 50-Мп телефото с 3,5-кратным оптическим и 140-кратным гибридным зумом. Корпус защищен по стандарту IP65.

Предварительная цена: $489 (256 ГБ).

