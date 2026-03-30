Найкращі смартфони березня 2026 року: топ-5 новинок Apple, Samsung і не тільки (фото)

Перший місяць весни був насичений прем'єрами мобільних гаджетів. Від "бюджетного" iPhone до компактних Android-флагманів — розповідаємо про головні новинки.

Фокус зібрав п'ятірку найбільш значущих смартфонів березня, які вже надійшли в продаж або ось-ось з'являться на полицях магазинів. Кожна з моделей претендує на звання хіта у своєму сегменті.

Apple iPhone 17e

Новий базовий iPhone зберіг дизайн свого попередника. Він оснащений 6,1-дюймовим OLED-екраном з яскравістю 1200 ніт, захищеним міцним склом Ceramic Shield 2 з покриттям антивідблиску. На жаль, частота оновлення дисплея залишилася на рівні 60 Гц. Смартфон підтримує Face ID, захист від води IP68, має кнопку Action Button, що налаштовується, і працює з eSIM.

iPhone 17e

Головне поліпшення — потужний процесор Apple A19, такий самий, як у стандартному iPhone 17. За автономність відповідає батарея з підтримкою швидкої дротової зарядки (до 50% за 30 хвилин) і бездротової зарядки MagSafe/Qi2 (15 Вт). Основна камера на 48 Мп забезпечує дворазовий зум без втрати якості і знімає 4K-відео з Dolby Vision при 60 fps. Фронтальна камера залишилася 12-мегапіксельною.

Ціна в Україні: 34 999 грн (256 ГБ).

Poco X8 Pro Max

Ця модель позиціонується як ультимативний смартфон за розумні гроші. Гаджет отримав величезний 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з підтримкою 120 Гц, піковою яскравістю 3500 ніт і ультразвуковим сканером відбитків. За продуктивність відповідає передтоповий чип MediaTek Dimensity 9500s, що працює в парі зі швидкою пам'яттю LPDDR5X і UFS 4.1.

Poco X8 Pro Max

Головний козир X8 Pro Max — батарея на 8500 мАг з підтримкою швидкої 100-ватної зарядки. Смартфон навіть може працювати як повербанк завдяки функції зворотної зарядки потужністю 27 Вт. Набір камер включає 50-Мп основний сенсор з оптичною стабілізацією і 8-Мп ультраширик. Особливістю дизайну стало RGB-підсвічування навколо блоку камер, яке налаштовується. Корпус захищений за стандартом IP68.

Ціна в Україні: 22 999 грн (256 ГБ).

Samsung Galaxy A57

Новий хіт середнього класу від Samsung отримав тонкий корпус (6,9 мм) із захистом від води і пилу IP68. Спереду встановлений 6,7-дюймовий Super AMOLED+ дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою розгортки 120 Гц, в який вбудований сканер відбитків пальців. Усередині встановлений новий процесор Exynos 1680 зі збільшеною випарною камерою для захисту від перегріву під навантаженням.

Samsung Galaxy A57

Смартфон поставляється з оболонкою One UI 8.5 і підтримує набір ШІ-функцій Awesome Intelligence (включно з транскрипцією мови і розпізнаванням тексту). Головна камера на 50 Мп доповнена 12-Мп надшириком і 5-Мп макро-модулем. Акумулятор на 5000 мАг підтримує швидку зарядку. Важливою перевагою Galaxy A57 стали заявлені оновлення ОС протягом 6 років.

Ціна в Україні: 25 499 грн (256 ГБ).

OnePlus 15T

OnePlus 15T доводить, що компактний смартфон може бути потужним і автономним. При діагоналі екрана 6,32 дюйма (AMOLED, 165 Гц, ультратонкі рамки 1,1 мм), він оснащений новітнім флагманським процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 і має до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X. Для біометрії використовується ультразвуковий сканер під екраном.

OnePlus 15T

Інженерам вдалося вмістити в компактний корпус батарею на 7500 мАг (проти 6260 мАг у минулому поколінні), яка підтримує 100-ватну дротову і 50-ватну бездротову зарядку. Камери також на флагманському рівні: 50-Мп основний модуль і телефото з 3,5-кратним оптичним зумом. Смартфон має кнопку, що налаштовується, і максимальний захист від води та пилу за стандартами IP66/68/69/69K.

Попередня ціна: $620 (256 ГБ).

Нічого Телефон (4а) Pro

Nothing продовжує розвивати свій впізнаваний стиль. Phone (4a) Pro отримав 6,83-дюймовий AMOLED-екран із частотою до 144 Гц, вражаючою яскравістю до 5000 ніт і сканером відбитків. За швидкодію відповідає процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Батарея на 5400 мАг підтримує 50-ватну зарядку (до 60% за 30 хвилин) і вирізняється високою довговічністю (зберігає понад 90% ємності після 1200 циклів).

Nothing Phone 4a Pro

Головна фішка — оновлена система підсвічування Glyph Matrix на задній панелі. Тепер це не просто смуги, а матричний екран зі 137 міні-світлодіодів, який може відображати таймери, годинник і навіть прості ігри. Камери містять 50-Мп основний сенсор (Sony LYT700C), 8-Мп ультраширик і 50-Мп телефото з 3,5-кратним оптичним і 140-кратним гібридним зумом. Корпус захищений за стандартом IP65.

Попередня ціна: $489 (256 ГБ).

