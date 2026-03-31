Автономные БПЛА с ИИ и сетками будут охотиться на FPV-дроны: что известно (фото)

Американская компания JFB Construction Holdings и израильский оборонный стартап XTEND объявили о стратегическом партнерстве с израильской компанией ParaZero Technologies для разработки нового решения для перехвата дронов.

Целью сотрудничества JFB, XTEND и ParaZero является сочетание автономных дронов, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), с системами противодействия БПЛА. Об этом пишет DroneLife.

Система перехвата DefendAir от ParaZero использует механизм запуска сетки для захвата дронов в полете. Ее планируют установить на дроны Scorpio 1000 от XTEND. Ожидается, что эти модульные БПЛА с сетками смогут отслеживать и перехватывать беспилотники с минимальным вмешательством человека.

Дроны Scorpio 1000 оснастят системами перехвата БПЛА Фото: Dronelife

"Это партнерство позволяет нам предложить военным интегрированное, автономное оборонное решение для безопасного и эффективного перехвата дронов как на поле боя, так и в городских условиях", — сказал Ариэль Алон, генеральный директор ParaZero.

Відео дня

В свою очередь генеральный директор XTEND Авив Шапиро отметил роль искусственного интеллекта в современных операциях. По его словам, войны будут становиться все сложнее, поэтому потребность в гибких, масштабируемых решениях с ИИ будет расти.

Важно

"Это партнерство с ParaZero ускоряет наше видение будущего, где автономные системы беспрепятственно взаимодействуют в воздушной, наземной и морской сферах, предлагая беспрецедентную скорость, точность и адаптивность в операциях реального времени. Вместе мы формируем будущее обороны, где совместная работа человека и машины обеспечивает превосходные результаты перед лицом постоянно меняющихся угроз", — заявил Шапиро.

Как отмечают в издании, дроны Scorpio 1000, оснащенные системами DefendAi, могут иметь преимущества в городских районах. Использование сеток уменьшает риск обломков или непреднамеренных повреждений, делая перехват беспилотников более безопасным.

Напомним, в прошлом году украинская компания AirNet разработала полезную нагрузку для дронов, способную обнаруживать вражеские БПЛА в воздухе и автоматически перехватывать их с помощью сетки.

Фокус также сообщал, что ВС РФ тоже используют ситкометы для перехвата беспилотников Сил обороны Украины.