Автономні БПЛА зі ШІ та сітками полюватимуть на FPV-дрони: що відомо (фото)

Американська компанія JFB Construction Holdings та ізраїльський оборонний стартап XTEND оголосили про стратегічне партнерство з ізраїльською компанією ParaZero Technologies для розробки нового рішення для перехоплення дронів.

Метою співпраці JFB, XTEND та ParaZero є поєднання автономних дронів, оснащених штучним інтелектом (ШІ), з системами протидії БПЛА. Про це пише DroneLife.

Система перехоплення DefendAir від ParaZero використовує механізм запуску сітки для захоплення дронів у польоті. ЇЇ планують встановити на дрони Scorpio 1000 від XTEND. Очікується, що ці модульні БПЛА з сітками зможуть відстежувати та перехоплювати безпілотники з мінімальним втручанням людини.

Дрони Scorpio 1000 оснастять системами перехоплення БПЛА Фото: Dronelife

"Це партнерство дозволяє нам запропонувати військовим інтегроване, автономне оборонне рішення для безпечного та ефективного перехоплення дронів як на полі бою, так і в міських умовах", — сказав сказав Аріель Алон, генеральний директор ParaZero.

Своєю чергою генеральний директор XTEND Авів Шапіро наголосив на ролі штучного інтелекту у сучасних операціях. За його словами, війни ставатимуть все складнішими, тож потреба у гнучких, масштабованих рішеннях зі ШІ зростатиме.

"Це партнерство з ParaZero прискорює наше бачення майбутнього, де автономні системи безперешкодно взаємодіють у повітряній, наземній та морській сферах, пропонуючи безпрецедентну швидкість, точність та адаптивність в операціях реального часу. Разом ми формуємо майбутнє оборони, де спільна робота людини та машини забезпечує чудові результати перед обличчям постійно мінливих загроз", — заявив Шапіро.

Як зазначають у виданні, дрони Scorpio 1000, оснащені системами DefendAi, можуть мати переваги в міських районах. Використання сіток зменшує ризик уламків або ненавмисних пошкоджень, роблячи перехоплення безпілотників безпечнішим.

Нагадаємо, минулого року українська компанія AirNet розробила корисне навантаження для дронів, здатне виявляти ворожі БПЛА у повітрі та автоматично перехоплювати їх за допомогою сітки.

Фокус також повідомляв, що ЗС РФ теж використовують сіткомети для перехоплення безпілотників Сил оборони України.