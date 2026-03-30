"Близько 80% всіх уражень": більшість "Шахедів" та "Гербер" збивають 5–6 моделей БПЛА (відео)

Станом на лютий 2026 року Сили оборони України знищують до 80% ударних ворожих безпілотників типу «Шахед», використовуючи до 6 моделей дронів-перехоплювачів.

Подробицями про роботу українських зенітних дронів поділилися керівник аналітичного підрозділу Group 12 Василь Дубовий та керівник дослідження у підрозділі Роман Красовський в інтерв’ю "Мілітарному".

Як працюють зенітні дрони ЗСУ

Повідомляється, що впродовж 11 місяців 2025 року більшість уражень "Шахедів" та "Гербер" забезпечувались трьома видами БПЛА вітчизняного виробництва. Керівник Group 12 не назвав конкретних моделей, однак зазначив, що йдеться про один апарат мультироторного типу, один — літакового та ще один — літакового другого покоління.

"Близько 80% всіх уражень було забезпечено трьома засобами", — наголосив Красовський.

Згодом Сили оброни України почали залучати ширший асортимент засобів ураження. Так, у лютому 2026 року 80% російських "Шахедів" та "Гербер" вже були знищені за допомогою 5–6 дронів-перехоплювачів.

Наразі українські компанії пропонують понад 30 моделей зенітних дронів, які мають підтверджене збиття ворожого безпілотника. Красовський прогнозує, що за кілька місяців ринок стабілізується, після чого з’являться підрозділи, які спеціалізуються на конкретних моделях.

