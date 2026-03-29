Виробники дронів-перехоплювачів "за спиною держави" намагалися торгувати за кордоном, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про 10 заводів з виробництва дронів-перехоплювачів "у різних куточках світу". За словами глави держави, ці підприємства скоріше втратять, ніж отримають від своїх рішень.

На думку Зеленського, українські виробники дронів скаржаться на нібито втрату вікна можливостей для експорту своєї продукції. Та президент переконаний, що такими дії виробники "самі шкодять українському експорту", цитує його слова видання Інтерфакс-Україна.

Зеленський вказав, що одна компанія продала одній країні тисячу перехоплювачів за $3,5 млн. Глава держави вважає, що не бачить в цьому проблеми, але підкреслює, що Київ міг віддати ці дрони-перехоплювачі партнерам.

"Ми могли б цьому партнеру просто так віддати ці перехоплювачі. Ми в день, в принципі, виробляємо сьогодні, можемо виробляти дві тисячі, але грошей є на тисячу. Тому це не є проблемою", — наголосив президент.

За словами глави держави, ця ж компанія підіймала питання щодо втрат експортних ринків, на що Зеленський відзначив, що країна-покупець цих дронів-перехоплювачів звернулася до Києва, адже виявилося, що ці безпілотники не мають бойової частини.

"Так само я був в іншій європейській державі. Тут нещодавно був з офіційним візитом. Їм також продали деяку частину перехоплювачів. Знов без вибухівки. І мене просять, а можна відправити ще операторів? Я кажу — ні", — наголосив глава держави.

Зеленський резюмує, що раніше компанія-постачальник дронів, яка отримала згадані $3,5 млн, отримала державний контракт на €300 млн. На думку очільника держави, така поведінка фірми "звучить досить несерйозно".

