Производители дронов-перехватчиков "за спиной государства" пытались торговать за рубежом, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о 10 заводах по производству дронов-перехватчиков "в разных уголках мира". По словам главы государства, эти предприятия скорее потеряют, чем получат от своих решений.

По мнению Зеленского, украинские производители дронов жалуются на якобы потерю окна возможностей для экспорта своей продукции. Но президент убежден, что такими действия производители "сами вредят украинскому экспорту", цитирует его слова издание Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что одна компания продала одной стране тысячу перехватчиков за $3,5 млн. Глава государства считает, что не видит в этом проблемы, но подчеркивает, что Киев мог отдать эти дроны-перехватчики партнерам.

"Мы могли бы этому партнеру просто так отдать эти перехватчики. Мы в день, в принципе, производим сегодня, можем производить две тысячи, но денег есть на тысячу. Поэтому это не является проблемой", — подчеркнул президент.

Відео дня

По словам главы государства, эта же компания поднимала вопрос о потерях экспортных рынков, на что Зеленский отметил, что страна-покупатель этих дронов-перехватчиков обратилась в Киев, ведь оказалось, что эти беспилотники не имеют боевой части.

"Так же я был в другом европейском государстве. Здесь недавно был с официальным визитом. Им также продали некоторую часть перехватчиков. Опять без взрывчатки. И меня просят, а можно отправить еще операторов? Я говорю — нет", — подчеркнул глава государства.

Зеленский резюмирует, что ранее компания-поставщик дронов, которая получила упомянутые $3,5 млн, получила государственный контракт на €300 млн. По мнению главы государства, такое поведение фирмы "звучит довольно несерьезно".

Ранее Фокус сообщал о том, как Киев хочет заключить оборонную сделку с Саудовской Аравией. СМИ указывают, что президент Зеленский хочет предложить опыт Украины в отношении беспилотников в обмен на поддержку Эр-Рияда в оборонной отрасли.

Впоследствии стало известно, что Украина и Катар объявили о 10-летнем партнерстве. Основными сферами взаимодействия стали ПВО, создание сопроизводств и технологические партнерства.