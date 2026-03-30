"Около 80% всех поражений": большинство "Шахедов" и "Гербер" сбивают 5-6 моделей БПЛА (видео)

По состоянию на февраль 2026 года Силы обороны Украины уничтожают до 80% ударных вражеских беспилотников типа "Шахед", используя до 6 моделей дронов-перехватчиков.

Подробностями о работе украинских зенитных дронов поделились руководитель аналитического подразделения Group 12 Василий Дубовой и руководитель исследования в подразделении Роман Красовский в интервью "Милитарному".

Как работают зенитные дроны ВСУ

Сообщается, что в течение 11 месяцев 2025 года большинство поражений "Шахедов" и "Гербер" обеспечивались тремя видами БПЛА отечественного производства. Руководитель Group 12 не назвал конкретных моделей, однако отметил, что речь идет об одном аппарате мультироторного типа, одном — самолетного и еще одном — самолетного второго поколения.

"Около 80% всех поражений было обеспечено тремя средствами", — подчеркнул Красовский.

Впоследствии Силы обороны Украины начали привлекать более широкий ассортимент средств поражения. Так, в феврале 2026 года 80% российских "Шахедов" и "Гербер" уже были уничтожены с помощью 5-6 дронов-перехватчиков.

Сейчас украинские компании предлагают более 30 моделей зенитных дронов, которые имеют подтвержденное сбитие вражеского беспилотника. Красовский прогнозирует, что через несколько месяцев рынок стабилизируется, после чего появятся подразделения, специализирующиеся на конкретных моделях.

Напомним, украинский дрон-перехватчик STRILA-2 получит ракетный ускоритель, как у немецкого БПЛА Jäger от Quantum Systems.

Фокус также сообщал, что украинская компания Kolos Defense испытала в боевых условиях дрон-перехватчик самолетного типа Eclipse.