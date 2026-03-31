Instagram позволит тайно смотреть Stories и не только: что известно о новых функциях (фото)
Компания Meta тестирует в отдельных странах платную подписку Instagram Plus, которая включает ряд эксклюзивных функций.
О тестировании Instagram Plus сообщил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра в Threads.
В заметке сказано, что подписка на Instagram Plus будет предлагать:
- создание нескольких аудиторий для историй;
- статистику просмотров историй;
- продление срока действия историй;
- суперсердечки для историй;
- продвижение своей истории.
По данным Наварры, сейчас услуга тестируется на Филиппинах. Стоимость подписки составляет 65 филиппинских песо в месяц (примерно 1,05 доллара США).
Как отмечает Android Authority, впоследствии представитель Meta подтвердил внедрение Instagram Plus. Он отметил, что тестирование проходит в "нескольких странах мира", включая Филиппины и Мексику. В компании отметили, что основной функционал Instagram останется бесплатным для всех, а также подробнее рассказали о новых функциях.
Все дополнительные преимущества, которые предлагает Instagram Plus, пока сосредоточены вокруг Stories:
- создание неограниченного количества списков аудитории для историй, кроме "Близких друзей";
- возможность узнать, сколько людей посмотрели историю повторно;
- привлечение внимания к конкретной истории, чтобы ее посмотрели больше людей;
- анимированные суперлайки под историями;
- продление своей истории еще на 24 часа;
- предварительный тайный просмотр чужих истории.
"Мы надеемся, что эти тесты помогут понять, что является самым ценным для людей в премиум-наборе функций", — сказал представитель Meta.
Напомним, с 8 мая 2026 года Instagram откажется от сквозного шифрования (E2EE) личных сообщений.
