Instagram позволит тайно смотреть Stories и не только: что известно о новых функциях (фото)

Компания Meta тестирует в отдельных странах платную подписку Instagram Plus, которая включает ряд эксклюзивных функций.

О тестировании Instagram Plus сообщил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра в Threads.

В заметке сказано, что подписка на Instagram Plus будет предлагать:

создание нескольких аудиторий для историй;

статистику просмотров историй;

продление срока действия историй;

суперсердечки для историй;

продвижение своей истории.

По данным Наварры, сейчас услуга тестируется на Филиппинах. Стоимость подписки составляет 65 филиппинских песо в месяц (примерно 1,05 доллара США).

Как отмечает Android Authority, впоследствии представитель Meta подтвердил внедрение Instagram Plus. Он отметил, что тестирование проходит в "нескольких странах мира", включая Филиппины и Мексику. В компании отметили, что основной функционал Instagram останется бесплатным для всех, а также подробнее рассказали о новых функциях.

Все дополнительные преимущества, которые предлагает Instagram Plus, пока сосредоточены вокруг Stories:

создание неограниченного количества списков аудитории для историй, кроме "Близких друзей";

возможность узнать, сколько людей посмотрели историю повторно;

привлечение внимания к конкретной истории, чтобы ее посмотрели больше людей;

анимированные суперлайки под историями;

продление своей истории еще на 24 часа;

предварительный тайный просмотр чужих истории.

"Мы надеемся, что эти тесты помогут понять, что является самым ценным для людей в премиум-наборе функций", — сказал представитель Meta.

