Instagram дозволить таємно дивитися Stories і не тільки: що відомо про нові функції (фото)
Компанія Meta тестує в окремих країнах платну підписку Instagram Plus, яка включає низку ексклюзивних функцій.
Про тестування Instagram Plus повідомив консультант із соціальних мереж Метт Наварра у Threads.
У дописі сказано, що підписка на Instagram Plus пропонуватиме:
- створення декількох аудиторій для історій;
- статистику переглядів історій;
- продовження терміну дії історій;
- суперсердечка для історій;
- просування своєї історії.
За даними Наварри, наразі послуга тестується на Філіппінах. Вартість підписки складає 65 філіппінських песо на місяць ( приблизно 1,05 долара США).
Як зазначає Android Authority, згодом речник Meta підтвердив впровадження Instagram Plus. Він зазначив, що тестування проходить у "кількох країнах світу", включаючи Філіппіни та Мексику. У компанії наголосили, що основний функціонал Instagram залишиться безкоштовним для всіх, а також детальніше розповіли про нові функції.
Всі додаткові переваги, які пропонує Instagram Plus, наразі зосереджені навколо Stories:
- створення необмеженої кількості списків аудиторії для історій, окрім "Близьких друзів";
- можливість дізнатися, скільки людей подивились історію повторно;
- привернення уваги до конкретної історії, щоб її подивились більше людей;
- анімовані суперлайки під історіями;
- продовження своєї історії ще на 24 години;
- попередній таємний перегляд чужих історії.
"Ми сподіваємося, що ці тести допоможуть зрозуміти, що є найціннішим для людей у преміум-наборі функцій", – сказав речник Meta.
Нагадаємо, з 8 травня 2026 року Instagram відмовиться від наскрізного шифрування (E2EE) особистих повідомлень.
