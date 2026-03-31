Instagram дозволить таємно дивитися Stories і не тільки: що відомо про нові функції (фото)

Компанія Meta тестує в окремих країнах платну підписку Instagram Plus, яка включає низку ексклюзивних функцій.

Про тестування Instagram Plus повідомив консультант із соціальних мереж Метт Наварра у Threads.

У дописі сказано, що підписка на Instagram Plus пропонуватиме:

створення декількох аудиторій для історій;

статистику переглядів історій;

продовження терміну дії історій;

суперсердечка для історій;

просування своєї історії.

За даними Наварри, наразі послуга тестується на Філіппінах. Вартість підписки складає 65 філіппінських песо на місяць ( приблизно 1,05 долара США).

Як зазначає Android Authority, згодом речник Meta підтвердив впровадження Instagram Plus. Він зазначив, що тестування проходить у "кількох країнах світу", включаючи Філіппіни та Мексику. У компанії наголосили, що основний функціонал Instagram залишиться безкоштовним для всіх, а також детальніше розповіли про нові функції.

Всі додаткові переваги, які пропонує Instagram Plus, наразі зосереджені навколо Stories:

створення необмеженої кількості списків аудиторії для історій, окрім "Близьких друзів";

можливість дізнатися, скільки людей подивились історію повторно;

привернення уваги до конкретної історії, щоб її подивились більше людей;

анімовані суперлайки під історіями;

продовження своєї історії ще на 24 години;

попередній таємний перегляд чужих історії.

"Ми сподіваємося, що ці тести допоможуть зрозуміти, що є найціннішим для людей у ​​преміум-наборі функцій", – сказав речник Meta.

