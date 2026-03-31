Недорогой смартфон Realme с батареей 7000 мАч: во сколько оценили новинку (фото)

Компания Realme пополнила свою бюджетную линейку смартфоном P4 Lite 5G.

Телефон во многом повторяет ранее вышедшую модель Realme C83, но обладает измененным дизайном задней панели, пишет Notebookcheck.

Realme P4 Lite 5G оснащен 6,8-дюймовым LCD-дисплеем. Несмотря на скромное разрешение HD+ (1570x720 пикселей), экран выделяется высокой частотой обновления до 144 Гц, что обеспечивает высокую плавность интерфейса. Пиковая яркость панели достигает 900 нит.

За производительность отвечает процессор начального уровня MediaTek Dimensity 6300. Для отвода тепла предусмотрена испарительная камера с площадью рассеивания тепла 5300 кв. мм. Аппарат комплектуется до 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD.

Realme P4 Lite 5G выделяется внушительной батареей емкостью 7000 мАч. Скорость проводной зарядки составляет всего 15 Вт. Поддерживается обходная зарядка (позволяет питать устройство напрямую от сети, минуя АКБ, что пригодится для игр) и функцию реверсивной подпитки через OTG, чтобы использовать смартфон как повербанк.

Расцветки и дизайн Realme P4 Lite 5G Фото: Realme

Набор камер в устройстве базовый: на задней панели расположен двойной модуль с главным сенсором на 13 Мп и вспомогательным датчиком, а спереди установлена 5-мегапиксельная селфи-камера. Из дополнительных интерфейсов присутствуют 3,5-мм разъем для наушников, модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5.

Из коробки смартфон работает под управлением ОС Android 16 с прошивкой Realme UI 7.0. Производитель обещает два года обновлений Android (до 18-й версии) и три года исправлений системы безопасности.

Realme P4 Lite 5G (4/64 ГБ) cтоит от 140 долларов. Старший вариант (6/128 ГБ) оценивается в $171.

