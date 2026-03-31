Недорогий смартфон Realme з батареєю 7000 мАг: у скільки оцінили новинку (фото)

Компанія Realme поповнила свою бюджетну лінійку смартфоном P4 Lite 5G.

Телефон багато в чому повторює модель Realme C83, що вийшла раніше, але має змінений дизайн задньої панелі, пише Notebookcheck.

Realme P4 Lite 5G оснащений 6,8-дюймовим LCD-дисплеєм. Незважаючи на скромну роздільну здатність HD+ (1570x720 пікселів), екран виділяється високою частотою оновлення до 144 Гц, що забезпечує високу плавність інтерфейсу. Пікова яскравість панелі досягає 900 ніт.

За продуктивність відповідає процесор початкового рівня MediaTek Dimensity 6300. Для відведення тепла передбачена випарна камера з площею розсіювання тепла 5300 кв. мм. Апарат комплектується до 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ, який можна розширити за допомогою карти microSD.

Realme P4 Lite 5G виділяється значною батареєю ємністю 7000 мАг. Швидкість дротового заряджання становить лише 15 Вт. Підтримується обхідна зарядка (дає змогу живити пристрій безпосередньо від мережі, минаючи АКБ, що стане в нагоді для ігор) і функцію реверсивного підживлення через OTG, щоб використовувати смартфон як повербанк.

Забарвлення і дизайн Realme P4 Lite 5G Фото: Realme

Набір камер у пристрої базовий: на задній панелі розташований подвійний модуль з головним сенсором на 13 Мп і допоміжним датчиком, а спереду встановлена 5-мегапіксельна селфі-камера. З додаткових інтерфейсів присутні 3,5-мм роз'єм для навушників, модулі Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 5.

З коробки смартфон працює під управлінням ОС Android 16 з прошивкою Realme UI 7.0. Виробник обіцяє два роки оновлень Android (до 18-ї версії) і три роки виправлень системи безпеки.

Realme P4 Lite 5G (4/64 ГБ) коштує від 140 доларів. Старший варіант (6/128 ГБ) оцінюється в $171.

